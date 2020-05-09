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GeriFutbol Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı!

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Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı!
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Galatasaray Kulübü, futbolcu ve personellerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe Futbol Kulübü ve Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Yapılan testler sonucunda oyuncu veya personellerinde koronavirüse rastlanan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz." denildi.

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