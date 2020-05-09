Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a geçmiş olsun mesajı!

Kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Yapılan testler sonucunda oyuncu veya personellerinde koronavirüse rastlanan Ankaragücü, Fenerbahçe, Sancaktepe ve Beşiktaş kulüplerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hastalara da acil şifalar diliyoruz." denildi.