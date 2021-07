Galatasaray Kulübü yöneticisi Remzi Sanver'den rakiplere mesaj ve transfer açıklaması!

Remzi Sanver, yönetim kurulunun Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği üçüncü toplantısının ardından GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki spor kulüplerinin birbirleriyle ilişkilerinin dilinde gözlemledikleri sertlikten duydukları üzüntüyü dile getiren Sanver, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki biz de bundan her zaman muaf olmadık. Her halükarda çok önemsediğimiz üslup özenini rakiplerimizle ilişkilerimizde de göstereceğimizi teyit etmek isterim. Biz Türkiye'de spor kulüpleri olarak rakibiz ama hasım değiliz. Hepimiz aynı gemideyiz. Geminin zarar görmesi hepimize zarar verir. Son olarak belki de en önemlisi; spor kulüpleri olarak duruşumuzla, sözümüzle Türkiye'nin her kesiminden insanına spor müsabakalarını aşan bir ilham verebiliyoruz. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu olarak bu ilhamın bir dostluk, barış ve sevgi kültürü geliştirecek yönde olması sorumluluğunu vicdanımızın ve ruhumuzun en derininde hissediyoruz. Geçen haftaki yönetim kurulu toplantısı sonrasında yaptığımız açıklamaya gelen tepkilerle bir kere daha fark ettik ki Galatasaray'ın değerleri ile sadece Galatasaraylıların değil; bütün Türkiye'nin gönlüne dokunabiliyoruz. Spor kulübü yöneticiliğinin sakin denizde gemi yönetmek olmadığını biliyoruz. Elbette iyi günlerimiz olacak. Kötü günlerimiz olacak. Maç kazanacağız sevineceğiz, kaybedeceğiz üzüleceğiz. Hata yapacağız canımız sıkılacak. Haksızlığa uğrayacağız isyan edeceğiz. Bunların hepsi olacak. Bunların hepsinin gereğini yapacağız ama Galatasaray değerlerinin gerektirdiği çizgiyi korumaya devam edeceğiz."

- "Genel kurullarımızı, ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmiş olacağız"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan genel kurullarla ilgili de konuşan Remzi Sanver, şu görüşleri aktardı:

"Bugünkü toplantımızın gündem maddelerinden biri, salgın sebebiyle gerçekleştiremediğimiz 2019 ve 2020 Mali Genel Kurulları ile 2021 bütçesinin onaylanmasıydı. Yönetim kurulu olarak bunları bir an evvel yapabilmeyi diliyoruz. Tabii böyle bir genel kurul birikmesi ilk defa gerçekleştiği için uygulamada bazı belirsizlikler var. Mesela ikisini bir arada yapmak mümkün mü? Hazirunlar nasıl tespit edilecek ve ayrı ayrı uygulanacak? Veya idari ve mali ibraların bir arada-ayrı yapılması... Tüm bu belirsizlikleri bir hukuki sorun yaratmaması açısından Valiliğe resmen sorduk. Gelecek cevap çerçevesinde derhal gereken adımları atıp yapamadığımız genel kurullarımızı, ağustos ayı içerisinde gerçekleştirmiş olacağız."



- "Galatasaray'ımızın geleceğini ipotek altına almaya hakkımız yok"



Galatasaray Kulübünün ana hissedarı olduğu ve futboldaki faaliyetlerini barındıran Sportif AŞ'nin yürütmekte olduğu transfer süreçlerini de ele aldıklarını aktaran Sanver, şunları kaydetti:

"Kişilerden bağımsız bu konunun doğasında iki çelişki bulunduğunu takdir ediyoruz. İlk çelişki; futbolda hemen başarılı olmak istiyoruz. Diğer yandan zaten ziyadesiyle sıkıntılı olan mali tablomuzu daha da bozacak adımlarla Galatasaray'ımızın geleceğini ipotek altına almaya hakkımız yok. İkinci çelişki; bir yandan her konuda ve transferde şeffaflığı savunuyoruz. Diğer yandan ülkemizdeki spor sisteminin bütünün şeffaf olmadığı noktalarda Galatasaray'a zarar vermeyecek bir dikkati göstermek zorundayız. Sportif AŞ'nin de yönetim kurulu başkanı olan Sayın Başkanımız Burak Elmas'ın değerli hocamız Sayın Fatih Terim ile istişareleriyle yürütülen sürecin bu çelişkilere dengeli çözümler ürettiğini görmekten mutluyuz. Transfere dair açıklamaların yapılmasını, süreci yürüten Sportif AŞ'ye bırakmak daha uygun olsa da atılmakta olan adımların hem bugünkü ihtiyaçları hem de Galatasaray'ın geleceğine dair sorumluluk taşıyan mahiyette olduğunu görmekten dolayı mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle sporcularımızla yapılan sözleşmelerin mali içeriklerinin kamuya açıklanmamasına dair gelen şeffaflık temelli eleştirileri anladığımızı ve saygıyla karşıladığımızı söylemek isterim.

Diğer yandan bu bilgilerin bütün rakiplerimiz tarafından paylaşılmadığı bir ortamda tek taraflı açıklığımız, transferde rekabet gücümüzü ciddi şekilde kırardı; ne yazık ki bunu göze alamayacağımız kadar zorlu bir süreçten geçtik. Yoksa kamuoyundan bilgi saklamak gibi bir niyetimiz elbette yoktur. Zaten Sportif AŞ'nin bütün mali işlemleri ortaklarının, kulübümüzün bütün mali işlemleri, üyelerimizin bilgisine sunulmaya her zaman açık ve hazırdır. Ayrıca Sportif AŞ'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Başkanımız Burak Elmas da transfer sürecinin sonunda sözleşmelerle ilgili mali bilgilerin kamuoyuna açıklanacağını teyit etmiştir. Galatasaray kamuoyuna bu konuya gösterdikleri hassasiyet için şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kere daha Galatasaraylı olmakla gurur duyduk. Değerli Galatasaraylılar, kısa vadede atılan bu adımların uzun vadeli çözümlere dönüştürülmesi gerektiğinin farkındayız. Bu dönüşüm de göreve gelmeden evvel vadettiğimiz yeniden yapılanmadan geçiyor. Kendi vaatlerimizin, her şeyden evvel kendimiz takipçisiyiz ve bu yeniden yapılanmaya dair değerlendirmelerimizi sonbaharda, ilk 100 günümüzün hesabını vereceğimiz basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacağız