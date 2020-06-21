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AA Spor
Haber Giriş: 21.06.2020 - 16:08,Son Güncelleme:

Galatasaray Kulübü, Nihat Bekdik'i andı

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Galatasaray Kulübü, Nihat Bekdik'i andı
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Galatasaray, sarı-kırmızılı kulübün eski sporcusu "Aslan" lakaplı Nihat Bekdik için anma mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Mücadeleci oyunuyla aldığı 'Aslan' lakabının Galatasaray'ımızın simgesi haline gelmesinin sebebi, 'Bize durmak yaraşmaz' diyerek tanımladığı Galatasaraylılık ruhunun en önemli figürlerinden Nihat Bekdik'i aramızdan ayrılışının 48. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da 1902'de doğan Nihat Bekdik, futbolun yanı sıra kürek, atletizm, binicilik, yüzme ve yelken sporlarıyla da ilgilendi. 14 yaşındayken Galatasaray Futbol A Takımı'na yükselen Bekdik, "Aslan Nihat" lakabını aldı ve sarı-kırmızılıların sembolüne ilham oldu.

Galatasaray ile altı İstanbul Ligi şampiyonluğu yaşayan Bekdik, A Milli Takım formasını ise 21 kez giydi.

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