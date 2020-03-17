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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

Galatasaray kulübü ‘home office’ uygulamasına geçti!

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Galatasaray kulübü ‘home office’ uygulamasına geçti!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ‘corona virüs’ salgını sonrasında Galatasaray kulübü de tedbirlerini arttırdı.

Sarı kırmızılılarda Türk Telekom Stadyumu’ndaki kulüp binası ve ofisleri, Florya Metin Oktay Tesisleri en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilse de bir adım daha atıldı.

Galatasaray kulübü de ülke genelinde alınan tedbirlere istinaden bir süre ‘home office’ uygulamasına geçme kararı aldı.

Buna göre Galatasaray’da birçok departman mesaisini evden ve interaktif ortamda toplantı, görüşmelerini yaparak gerçekleştirecek.

Kulüpteki güvenlik, personel sayısı ise vardiya sistemi ile minimum seviyede tutulacak.

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