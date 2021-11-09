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Galatasaray ‘köşe’de kayboldu! 128'de 0 çektiler...

#Galatasaray#Süper Lig#Avrupa Ligi
Galatasaray ‘köşe’de kayboldu 128de 0 çektiler...

Sarı kırmızılılar bu sezon 22 maçta 128 kez korner kullanmasına rağmen bunların hiçbirini gole çeviremedi. 12 Süper Lig maçında 105, 10 Avrupa maçında ise 23 köşe vuruşu kullanan sarı kırmızılıların bütün atışları boşa gitti.

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Galatasaray bu sezon duran top organizasyonlarında sınıfta kaldı. Sarı kırmızılılar, sezon başından bu yana kullandığı 128 kornerden tek bir gol dahi çıkaramadı. Galatasaray bu sezon Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 105 kez, Avrupa kupalarındaki 10 karşılaşmada ise 23 kez köşe vuruşu kullanırken bunların hiçbirinde topu ağlarla buluşturamadı.

16 GOLÜ AKAN OYUNDAN ATTI

Galatasaray bu sezon ligde 18 kez ağları havalandırırken, 16 golü akan oyunda buldu. 1 golü penaltıdan diğerini ise serbest vuruş organizasyonunda ağlarla buluşturmayı başardı.

3 PENALTIDA 1 GOL BULABiLDi 

Cimbom 12 haftada 3 kez penaltı atışı kullanırken bunların 2’sini Diagne ve Muhammed kaçırdı sadece 1 kez Cicaldau ile topu ağlara gönderebildi.

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MAÇ BAŞI 1.5 GOLDE KALDI 

Maç başına 11.1 şut, 4.9 isabetli şut ortalaması ile oynayan sarı kırmızılı takımın karşılaşma başına gol ortalaması ise sadece 1.5’te kaldı.

iSABETTE 2. AMA GOLDE 14.

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Süper Lig’de rakip kaleye en fazla şut çeken takım Adana Demirspor olurken, ardından Galatasaray sıralandı. Ancak çektiği şutu gole çevirme oranında ise Aslan 14. sırada.

GOL ORANI YÜZDE 7.1

Oynadığı 12 maçta rakip kaleye 177’si isabetli şut çeken sarı kırmızılılar 18 kez gol kaydederken yüzde 7.1 gole çevirme oranına sahip oldu.

KARAGÜMRÜK LiDER

Çektiği şutları en fazla gole çeviren takım ise Karagümrük. 157 şutun 116’sında isabet bulan Karagümrük 18 kez ağları havalandırırken yüzde 11.5 gole çevirme oranı ile zirvede.

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#Galatasaray#Süper Lig#Avrupa Ligi

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