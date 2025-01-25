Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor! Şampiyon Oran Misli'de

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İlandır.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

ASLAN 6 PUAN FARKLA LİDER

Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi. İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

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Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın tamamı “2.5 Üst” bitti.

Galatasaray’ın oynadığı son 5 maçın tamamı “KG Var” bitti.

Konyaspor’un oynadığı son 5 maçın 3’ünde ilk yarı beraberlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4’ünde ilk yarıda skor üretildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor ile 16 kez karşılaşan Okan Buruk 9 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %16’sı ev sahibi Sarı-Kırmızılıların galibiyetine oynuyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN’IN TAHMİNİ

Son söyleyeceğimi başta ifade edeyim. Bu maçta Galatasaray’ın puan kaybetmesini beklemiyorum. Galatasaray’ın galibiyeti koparamadığı her dakika Konyaspor‘a direnç getirir. Bu nedenle sarı kırmızılı ekibin ilk yarıyı önde tamamlayacağını tahmin ediyorum.

ŞAMPİYON ORANLAR

Kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de bu maça yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Buna göre zorlu karşılaşmada Galatasaray'ın kazanırına 1.09 yerine 1.14 oran verilirken maçın beraberliği 6.21 yerine 6.54 oranla gösteriliyor. Mücadeleyi Konyaspor'un kazanmasına ise 9.19 yerine 9.67 oran veriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

GALATASARAY'DA SARA İDMANA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekip, Konya karşısında Mauro Icardi'den yararlanamayacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi Konyaspor'a karşı da süre alamayacak. Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçta forma giyemeyen Gabriel Sara dün idmana çıktı. Brezilyalı yıldız, Okan Buruk'un görev vermesi halinde sahadaki yerini alacak.

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4 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

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SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Galatasaray, müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

SON 11 RESMİ MAÇINDA GOL YEDİ

Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Bu sezon 30 resmi maça çıkan Galatasaray, 26 müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi. Sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlardaki 30 maçta kalesinde toplamda 47 gol gördü.