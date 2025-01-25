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Galatasaray, Konyaspor önünde yara sarmayı hedefliyor!

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasaray, Konyaspor önünde yara sarmayı hedefliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 07:00

Geçen hafta Hatayspor deplasmanında sürpriz bir kayba uğrayan sarı kırmızılı takım, bugün taraftarı önünde oynayacağı Konyaspor karşılaşmasını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında bu akşam Tümosan Konyaspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Geçen hafta Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalarak sürpriz bir kayba uğrayan sarı kırmızılı takım, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde lider.

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Son 5 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan 21 puanlı Konyaspor, haftaya 13. sırada girdi. Ev sahibi ekipte sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro İcardi oynamayacak; Gabriel Sara’nın durumu ise bugün netleşecek. Galatasaray’da cezası sınırında bulunan Barış Alper, Muslera, Torreira ve Abdülkerim bugün kart görürlerse haftaya forma giyemeyecekler.

Galatasaray, Konyaspor önünde yara sarmayı hedefliyor

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

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