Galatasaray-Konyaspor maçında rekor kırıldı! Direkleri aştı, seriyi bitirdi

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Galatasaray ile Konyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. hafta maçında çarpıcı istatistikler ortaya çıktı.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Galatasaray Konyaspor maçı Haberi görüntüle

KAZANAN 11'İ BOZMADI

Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Kasımpaşa karşısında 3 puan alan 11'de değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılılar sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis 11 ile çıktı.

Gaziantep FK karşısında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı, cezası bitmesine karşın maça yedek kulübesinde başladı.

DİREKLERİ AŞTI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Konyaspor ağlarını havalandıran Sergio Oliveira, bu kez direğe takılmadı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in ilk haftasında 4 kez direğe takılmıştı.

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SİFTAHI REKORLA YAPTI

Portekizli yıldız, 59. saniyede attığı golle Galatasaray kariyerinde siftah yaparken bu sezon ligde atılan en erken golün sahibi oldu.

KONYASPOR BİR İLK YAŞADI

Ayrıca ligde ilk 6 hafta kalesinde gol görmeyen Konyaspor'un serisi Nef Stadyumu'nda sona erdi.

BAŞARAN İLK TAKIM OLACAKTI

Konyaspor, Oliveira'nın golüyle Süper Lig tarihinde ilk 7 haftada kalesini gole kapatan ilk takım olma fırsatını kaçırdı.