Galatasaray-Konyaspor maçında rekor kırıldı! Direkleri aştı, seriyi bitirdi

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Galatasaray ile Konyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. hafta maçında çarpıcı istatistikler ortaya çıktı.
KAZANAN 11'İ BOZMADI
Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Kasımpaşa karşısında 3 puan alan 11'de değişikliğe gitmedi.
Sarı-kırmızılılar sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis 11 ile çıktı.
Gaziantep FK karşısında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı, cezası bitmesine karşın maça yedek kulübesinde başladı.
DİREKLERİ AŞTI
Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Konyaspor ağlarını havalandıran Sergio Oliveira, bu kez direğe takılmadı.
Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in ilk haftasında 4 kez direğe takılmıştı.
SİFTAHI REKORLA YAPTI
Portekizli yıldız, 59. saniyede attığı golle Galatasaray kariyerinde siftah yaparken bu sezon ligde atılan en erken golün sahibi oldu.
KONYASPOR BİR İLK YAŞADI
Ayrıca ligde ilk 6 hafta kalesinde gol görmeyen Konyaspor'un serisi Nef Stadyumu'nda sona erdi.
BAŞARAN İLK TAKIM OLACAKTI
Konyaspor, Oliveira'nın golüyle Süper Lig tarihinde ilk 7 haftada kalesini gole kapatan ilk takım olma fırsatını kaçırdı.