Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray-Konyaspor maçında rekor kırıldı! Direkleri aştı, seriyi bitirdi

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasaray-Konyaspor maçında rekor kırıldı Direkleri aştı, seriyi bitirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 21:03

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçında Sergio Oliveira'nın golüyle ilkler yaşandı.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Konyaspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 7. hafta maçında çarpıcı istatistikler ortaya çıktı.

Gözden Kaçmasın

Canlı Anlatım: Galatasaray Konyaspor maçıCanlı Anlatım: Galatasaray Konyaspor maçı Haberi görüntüle

KAZANAN 11'İ BOZMADI

Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Kasımpaşa karşısında 3 puan alan 11'de değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılılar sahaya Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis 11 ile çıktı.

Gaziantep FK karşısında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı, cezası bitmesine karşın maça yedek kulübesinde başladı.

DİREKLERİ AŞTI

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında Konyaspor ağlarını havalandıran Sergio Oliveira, bu kez direğe takılmadı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in ilk haftasında 4 kez direğe takılmıştı.

Galatasaray-Konyaspor maçında rekor kırıldı Direkleri aştı, seriyi bitirdi

Haberin Devamı

SİFTAHI REKORLA YAPTI

Portekizli yıldız, 59. saniyede attığı golle Galatasaray kariyerinde siftah yaparken bu sezon ligde atılan en erken golün sahibi oldu.

KONYASPOR BİR İLK YAŞADI

Ayrıca ligde ilk 6 hafta kalesinde gol görmeyen Konyaspor'un serisi Nef Stadyumu'nda sona erdi.

BAŞARAN İLK TAKIM OLACAKTI

Konyaspor, Oliveira'nın golüyle Süper Lig tarihinde ilk 7 haftada kalesini gole kapatan ilk takım olma fırsatını kaçırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth