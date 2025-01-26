Galatasaray-Konyaspor maçında hakem kararları için flaş sözler: 3 kırmızı atlandı, şaka gibi

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Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor'u 1-0 yendi. Rams Park'taki mücadelede tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Hürriyet yazarlarından Fırat Aydınus ve Trio ekibi, Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: TİPİK HALİL UMUT MELER YÖNETİMİ

Halil Umut Meler ilk yarıda aman ortalık karışmasın, alevlenmesin düşüncesiyle maç yönetince tam 21 kez faul düdüğü çaldı. Gereksiz yere bir sürü faul verdi. Ceza sahası içinde oluşan bazı hücum faullere de görmeden ezbere düdük çaldı. Ve artık klişe hale gelmiş, maç içerisinde yerli yersiz açık oturum şeklindeki Meler-futbolcu muhabbetleri!

BÜYÜK HATAYI VAR ÖNLEDİ

18. dakikada Adil-Osimhen pozisyonunda Yunus’un topu arkaya aşıracağı çok belli olmasına rağmen Meler pozisyona uzak kaldı. Açık seçik, birebir pozisyonda autu işaret edip sonra yardımcıya “Hangisinden çıktı gördün mü?” diye sorması şaka gibi! Ama siyah-beyaz bir hata VAR’dan döndü ve penaltı kararı çıktı. Bu penaltıda Adil’e sarı kart da gerekiyordu.

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YUNUS AKGÜN'ÜN SARI KARTI DOĞRU MU?

Fırat Aydınus: 32. dakikada Yunus Akgün’ün Adil Demirbağ’a yaptığı müdahale gaddarlık ve acımasızlık içermediği için sarı kart yeterliydi.

Deniz Çoban: Kafaya ve yüze, şiddeti göz ardı edilemez diyor kuralda. Bu hareket yüze olsa burun, göz, dudak hassas. Bu şiddet, çeneyi etkileyecek düzeyde değil. Bu şiddetli hareket değil. Topsuz alanda yapılan sportmenlik dışı davranış. Sarı kart yeterli.

Bülent Yıldırım: Burada müdahale, çene altına yapıldı ve elin üzerine yapıldı. Kontrolsüz faulden dolayı sarı kart. Kırmızı kart olmaz.

Bahattin Duran: Sarı kart benim için yeterli.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ DOĞRU MU?

Fırat Aydınus: 53. dakikada iptal edilen golden önce Mertens’e yapılan faul yoruma açık. Ama daha önemli bu faulde yapılan ortaya kafayı vuran futbolcu değil, Abdülkerim şeklen ofsayt ve Guilherme’ye blok koyarak müdahalede bulunuyor ve oyuncuya etki ediyor. İnceleme yapılmamasının nedeni de sahadaki yardımcı hakemin bu pozisyona ofsayt bayrağı kaldırması yani saha kararı olmasıydı.

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Bülent Yıldırım: Subjektif kararlarda, 'sana göre bana göre' kararlarda, saha görevlisi bir karara hükmettiyse... Yardımcı hakem bayrağı çekti mi, VAR monitöre davet edemez. Hakemin kararı yanlış. Bence gol verilmeliydi.

Bahattin Duran: Yardımcı hakem bu görüntüleri seyretse oyunu devam ettirirdi, doğru karar gol verilmesiydi.

Deniz Çoban: Ofsayt kararı yanlış. Topa vuran Barış Alper ofsayt değil. Abdülkerim rakibiyle mücadeleye girmedi. Jest mimik yapmadı, etki tepki olay yok. Sadece ve sadece Abdülkerim'in varlığından ötürü Konyasporlu oyuncu yapacağı hamle de gecikti mi? Kuralda şu var; topa doğru hareketlenecek bir oyuncuyu, ofsayttaki oyuncu hareketlerini kısıtlarsa... Orada geçen ifadeye uyma ihtimali var. Abdülkerim, topun kendisine gelmediği için durdu. Guilherme geriye doğru gelip Abdülkerim'e çarpıp durmuyor ama Abdülkerim ile belli belirsiz bir teması var. Barış Alper kafayı vurdu, Abdülkerim'in bir hamlesi yok. Guilherme'nin de Barış Alper'e yetişecek durumu yok.

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KART KARARLARI

Fırat Aydınus: İlk yarıda Torreira’nın Oğulcan’a yaptığı 3 faulün 2’si sarı kartlıktı. Oğulcan’ın da Mertens’e hareketine sarı kart çıkmalıydı. Ayrıca Mertens’in hakemi tribünlere şikayet etmesine de sessiz kalındı.

69. dakikada Mertens’e yapılan faulde avantaj kuralını uyguladı ama sonrasında Jevtovic’e sarı kart vermeliydi, ki maçın sonunda sarı kart gören Konyasporlu futbolcu 2. sarıdan ihraç edilmiş olacaktı.

72. dakikada Ahmet Kutucu sarı kart gördükten sonra net bir sarı kartlık ayağa basma hareketi daha yaptı. İkinci sarı kartın çıkması gerekiyordu.