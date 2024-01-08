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Galatasaray - Konyaspor maçında Barış Alper'in pozisyonu tartışma yarattı... Fırat Aydınus: 'Hakem Ali Şansalan'a dikkat edin...'

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#Fırat Aydınus#Ali Şansalan#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 10:01

Galatasaray ile Konyaspor'u karşı karşıya getiren mücadelede sarı kırmızılıların maçın ikinci devresinde bulduğu gol tartışma yarattı. Fırat Aydınus, pozisyonu ve hakem Ali Şansalan'ın kararını analiz etti.

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Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-0 mağlup ederken karşılaşmada bazı pozisyonlar tartışma yarattı. Ali Şansalan ve ekibinin görev aldığı mücadelede Galatasaray'ın ilk golü, Konyaspor cephesinde yoğun itirazlara neden oldu.

Yazarımız Fırat Aydınus, TV8.5'taki Son Karar programında pozisyonu şöyle değerlendirdi:

"Barış Alper'in rakibe müdahalesi net bir faul. Hakeme dikkat et. Pozisyonda önce faulü vermeye yelteniyor. Jest ve mimikleri bunu gösteriyor. Sonra faulü verme durumunu yapmadığından dolayı bir nevi kendini ve çevreyi ikna etmek için topu gösteriyor. Hakan Keleş'in iki eliyle isyanı var hakeme. Daha sonra Galatasaray'ın faul kazandığı pozisyonda kafası kaldığı için sarı kartı da değerlendiremiyor. 10 saniyelik bu pozisyonlar seminer konusu. Bu bir faul ama golden önce değil. Bu atak başlangıç fazına sokulacak bir pozisyon değil. Buradan direkt gol olsaydı VAR müdahil olurdu."

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#Fırat Aydınus#Ali Şansalan#Galatasaray

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