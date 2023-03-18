Galatasaray - Konyaspor maçı sonrası Mauro Icardi'ye eleştiri okları!

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Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. hafta maçında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 31. dakikada Rashica'nın golüyle öne geçen Sarı-kırmızılı ekip ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı. 62. dakikada Soner ile eşitliği yakalayan Konyaspor, 90+3'te Oğulcan'ın golüyle galibiyete uzandı.

REKOR SERİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisi, Konya'da sona erdi. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya mağlup eden Galatasaray, serisini 14 maça çıkarmış ve Beşiktaş'a ait olan Süper Lig'de üst üste en çok maç kazanma rekorunu kırmıştı. Sarı kırmızılı takım, 15 Ekim 2022'deki Kayserispor maçından bu yana ilk yenilgisini aldı.

Galatasaray'ın biten serileri:

14 maçlık Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi

Resmi müsabakalardaki 17 maçlık galibiyet serisi

19 maçlık yenilmezlik serisi

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KONYASPOR'UN GOL VE GALİBİYET HASRETİ DİNDİ

Galatasaray'ın rekor serisine son veren Konyaspor, geçen hafta ligden çekilen Hatayspor maçındaki 3-0'lık hükmen mağlubiyet haricinde uzun zaman sonra galibiyet aldı. İlhan Palut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic önderliğinde ilk kez kazanan Yeşil-beyazlı ekip 600 dakika sonra golle tanışmış oldu.

ICARDI'NİN PERFORMANSI TARTIŞILDI

Konya'da 3 puan bırakan Galatasaray'da yıldız golcü Mauro Icardi performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Ceza alanındaki bitiricilik kalitesini Konyaspor karşısında gösteremeyen Arjantinli golcüye sosyal medyada tepki vardı. İsmi sık sık magazin haberlerinde de geçen Icardi'nin aklının maçta olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.

BANU YELKOVAN: GALATASARAY BIRAKTIĞI YERDEN BAŞLAYAMADI

Teknik direktör değişikliği sonrası da kötü gidişata dur diyemeyen, hücum yollarında oldukça sıkıntılı, haftalardır değil puanı golü bile olmayan, 9 maçtır kazanamayan, ligin belki de en formsuz takımlarından biri Konyaspor mağlubiyet serisine fiyakalı bir son verdi ve 14 haftadır puan kaybetmeyen, yıldızlar karması Galatasaray’ın rekor serisini sona erdirdi. Ligin kalan haftalarında Alanya ve Ankaragücü maçları dışında deplasmanı kalmayan, sonraki maçlarını ya evinde ya şehrinde oynayacak Galatasaray için Konya’nın en önemli viraj olduğunu söyleyenlerin sayısı az değildi. Bu maçta yaşanacak olası bir puan kaybının, en yakın takipçisi ve Avrupa’dan elendikten sonra tüm konsantrasyonunu lige çevirecek Fenerbahçe ile olan puan farkını azaltması senaryosu bu maça çok bağlıydı.

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iLK YARI SADECE RASHiCA iYiYDi

İlk yarıya iki takım da çok iyi başlamadı. Geçen haftayı dinlenerek geçiren Konya, oyunun ve topun hakimiyetini tamamen rakibine bırakmış görünüyordu. Buna karşılık, Kasımpaşa maçında lige verilen aradan önce bıraktığımız yerde olmadığı fark edilen Galatasaray’ın formsuzluğu devam ediyordu. İstatistik olarak görülen üstünlük, pozisyon zenginliği yaratmadı, oyuna da yansımadı. İlk 45’te Rachica hariç, iyi oynadı denebilecek bir oyuncu yoktu. İlk yarının tek golü de Kerem Aktürkoğlu asistinde, ondan geldi zaten.

NELSSON’UN EKSiKLiĞi HiSSEDiLDi

İkinci yarıda oyunun ibresi tamamen yön değiştirdi. Savunmada aksadığı, özellikle yer paylaşmada sıkıntılar yaşadığı sır olmayan Galatasaray ilk yarıda belki de çok pozisyon olmadığı için yokluğu çok fark edilmeyen Nelsson’un eksikliğini ikinci yarıda bol bol hissetti. Sık sık çok geniş alanlarda Konyaspor’a yakalandı, yeşil beyazlıların haftalardır aradığı gol, 62.dakikada Bruno Paz’ın pasında bu sezon Süper Lig’de ilk kez gol sevinci yaşayan Soner Dikmen’den geldi. Golden sonra, Okan Buruk tamamen hücumu düşünen bir kurguya dönünce, Konyaspor’un arayıp da bulamadığı kontrataklar peş peşe tehlike yaratmaya başladı. İki ofsayt gol sonrası, Oğulcan’ın uzaktan vuruşu Yunus’a çarparak kaleyi buldu. Galatasaray son vuruşlarda biraz daha iyi olsa her şeye rağmen kazanabileceği bir maçı uzun zaman sonra kaybetmiş oldu.

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ENGİN KEHALE: SATRANÇ MAÇINI STANOJEVIC KAZANDI

Abraham Lincoln “Bana bir ağacı devirmek için 6 saat verin, ilk 4’ünü baltayı keskinleştirmek ile geçiririm” der. Futbol, maç önü planlarını her zaman net görebildiğiniz bir oyun değil ancak dün akşam, iki teknik adamın neye hazırlandığını net bir şekilde görmek mümkündü. Stanojevic’in Konyaspor’u, Galatasaray’ın geçiş oyunlarındaki becerisini engellemek istemiş, kendi topla çıkışlarını uzun pas ve çizgilere yöneltmişti. Okan Buruk ise Nelsson’un yokluğunda Dubois ile savunmayı sağlamlaştırırken, İcardi’nin gerisinde rakip savunmanın arkasına sarkabilecek bir üçlü ile sahadaydı: Kerem-Rashica-Barış Alper.

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16 DAKiKADA 6 ŞUT ATTILAR

İlk 15 dakika sahada planı daha fazla işleyen taraf yeşil beyazlılardı. Pek üretmeyi başaramasalar da Galatasaray’ın etkili olmasını engellediler. Sonraki 17 dakikada ise sarı kırmızı senfoni, kreşendo ilerledi. İlk şutlarını 16. dakikada Sergio Oliveria’nın duran topunda İcardi’nin kafasıyla buldular. Sonraki 16 dakikada rakip kaleye 6 şut daha gönderdiler, biri gol oldu. İlginçtir, Galatasaray golü geçiş oyunundan bulmuş gibi gözükse da aslında pozisyon Muslera’nın kale vuruşu kullanımı ile başladı. Okan Buruk’un öğrencileri 20 saniyede rakip kaleye giderken Milli Takım aday kadrosuna seçilen Abdülkerim Bardakcı’nın ayağının dışıyla verdiği pas en az bir asist kadar değerliydi.

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SONER FIRSATI DEĞERLENDiRDi

Stanojevic, ikinci yarıya Diouf ile başlayıp rakip stoperleri rahatsız etmek istedi. Nitekim gol, böyle bir pozisyonda geldi. Dubois ile Abdülkerim’in arasındaki mesafenin uzadığı, aralarına giren ya da rakip koşusunu takip eden -Torreira’nın sıklıkla yaptığı gibi- bir merkez oyuncusu olmadığı anda fırsatı değerlendiren Soner, skora beraberliği getirdi.

BU TARZ MAÇLAR ARTMALI

Son yarım saat, Buruk’un galibiyet serisinin devamı için tüm riskleri aldığı, Konyaspor’un topun arkasında kalıp kontra kovaladığı bir bölüm oldu. Sarı kırmızılılar son dakikalarda savunma disiplininden kopunca, doğru noktaya hareketlenen Oğulcan şansının da yardımıyla yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getirdi. Hem maç önü hem maç içi teknik adamların hamleleriyle adeta bir satranç maçı izledik. Bu tarz 90 dakikaların artması dileğiyle.