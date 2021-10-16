Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte müsabakanın ayrıntıları

Galatasaray'ın bu haftaki konuğu Konyaspor olacak. 17 Ekim Pazar günü yapılacak müsabaka öncesi, vatandaşların saat ve yayıncı kanal bilgisi araştırmaları hız kazandı. İşte, Galatasaray Konyaspor maçının detayları...
Galatasaray ile Konyaspor arasındaki maç, 17 Ekim Pazar günü yapılacak. Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'DA İKİ CEZALI
Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.
İKİ EKİP ARASINDAKİ 41. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.
İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.
EV SAHİBİ TAKIM İSTANBUL'DA HİÇ KAYBETMEDİ
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.
İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.
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