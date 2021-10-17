Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galatasaray Konyaspor maçı, puan durumunda büyük etki oluşturacak. Aldığı olumsuz sonuçlar sonrası toparlanma emareleri göstermeye başlayan Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, zorlu geçmesi beklenen Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor ile mücadele edecek. 17 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de bugün 41. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.



İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

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GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mohamed,

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdulkerim, Guilherme, Soner, Amir, Çekiçi, Serdar, Bytyqi, Mpoku



GALATASARAY, İSTANBUL'DA RAKİBİNE MAÇ KAYBETMEDİ



Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.



Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.



İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.



Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.