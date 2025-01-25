×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Süper Lig 21. hafta maçı canlı izle!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Galatasaray Süper Lig 21. hafta maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:23

Galatasaray, Süper Lig 21. haftada Konyaspor ile mücadele edecek. Namağlup lider olur sarı kırmızılı ekip, 3 puanı daha hanesine eklemek istiyor. Galatasaray geride kalan 20 haftada 19 müsabakaya çıktı ve 16 galibiyet, 3 beraberlik alarak yoluna namağlup devam ediyor. Süper Lig puan cetvelinde lider konumda olan ekip, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor. Rakip takım Konyaspor ise düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Yeşil-beyazlı ekip çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Konyaspor, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi. İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı. Peki Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray ve Konyaspor ligin 21. haftasında karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılı ekip son olarak Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Konyaspor ise son 5 maçında galibiyet alamadı ve Kasımpaşa ile evinde 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü maçta Gabriel Sara ile Mauro Icardi'den yararlanamayacak. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi Konyaspor'a karşı da süre alamayacak. Ayrıca Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. İşte Galatasaray Konyaspor maçı canlı yayın izleme bilgisi...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği maç beIN SPORTS 1 - 4K ekranları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Haberin Devamı

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK VAR, DÖRT FUTBOLCU DA SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki müsabakada Gabriel Sara ile Mauro Icardi'den yararlanamayacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi Konyaspor'a karşı da süre alamayacak. Son 3 resmi maçta forma giyemeyen Gabriel Sara'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak. Henüz takımla antrenmanlara katılmayan Brezilyalı oyuncunun yarın oynaması beklenmiyor.

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

İKİ EKİP 48. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki takım arasında geride kalan 47 maçta sarı-kırmızılılar 34, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 91 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!