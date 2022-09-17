Galatasaray - Konyaspor maçı için dikkat çeken yorum: Sezonun en önemli galibiyeti! Okan Buruk'un yapması gereken...

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Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin henüz 59. saniyesinde Oliveira ile öne geçen sarı-kırmızılılar, 15. dakikada Endri Çekici'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi. Galatasaray, 82. dakikada Calvo'nun kendi kalesine attığı golle 3 puanı cebine koydu.

58 HAFTA SONRA LİDER

Bu sonuçla birlikte ligin ilk 6 haftasında gol yemeyen ve mağlubiyet almayan Konyaspor'u yenen Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konyaspor ise 14 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım ligde 58 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

ICARDI İLK KEZ OYNADI

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli golcü Mauro Icardi, Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. 62. dakikada Gomis'in yerine oyuna giren Icardi, galibiyet golünde rakip stoper Calvo'ya hatayı yaptıran isim oldu.

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: KAZANMA ALIŞKANLIĞI YAKALADI AMA DAHA ETKİLİ PRES YAPMALI

Galatasaray dün Konya karşısında belki de sezonun en değerli 3 puanını aldı. Konyaspor gibi güçlü bir takıma karşı olabilecek en iyi senaryo ile başladı maç Galatasaray için. 47 bin taraftarının desteğiyle coşku ile oyuna giren sarı kırmızılılar, sahanın en iyisi Sacha Boey’in hazırladığı pozisyonda Oliveira ile golü 1’nci dakika dolarken buldu. 1-0’dan sonra oyunun kontrolünü ele alan Konyaspor, iyi pas yaptı ve çok da baskı ile karşılaşmadan Galatasaray ceza alanına etkili geldi. Çekiçi’nin etkili oyunu, Soner’in hücuma desteği ve adeta bağıra bağıra “geliyorum” diyen Konyaspor golü... 1-1’den sonra skora reaksiyon veremeyen hücumda durgun görünen Cimbom sadece Sacha Boey’in sağ kanattan taşıdığı toplarla etkili olmaya çalıştı.

ENERJiSi DÜŞÜKTÜ

Top Konyaspor’un ayağındayken de enerjisi düşük ve rakibe nitelikli baskı yapamayan sarı kırmızılılarda ilk golün sahibi Sergio Oliveira yüksek top tekniği ve oyun zekasına rağmen orta alanda defansif aksiyonların içinde yeterince yer almayınca Galatasaray zorlandı. İkinci yarıda daha istekli görünen, kazanma arzusuyla oynayan ev sahibi, Gomis ve Mertens’in etkisiz oyunlarıyla hücumda istediği üretkenliği bulamadı.

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KONYA, EKSiKLERi ARADI

Michalak ve Amilton gibi geçiş hücumlarına yatkın 2 oyuncusundan yoksun Konyaspor da ikinci yarıda, ilk yarıdaki etkinliğinden uzaktı. Galatasaray dün belki de sezonun en değerli 3 puanını elde etti. İyi futbol oynamayan sarı kırmızılılar, tüm olumsuzluklara rağmen namağlup ve son derece organize bir Konyaspor’u yenmeyi başardı. Önemli olan da bu tip günlerde kazanabilmek. Okan Hoca’nın takımı kazanma alışkanlığını yakalamış görünüyor. Ancak Galatasaray, özellikle iç sahada daha etkili pres yapabilmeli.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY KULÜBESİ 2-1 KONYA KULÜBESİ

Konyaspor’un ilk altı maçının üçü 1-0, ikisi 0-0 bitmişti düne kadar. Bir karakterleri var, kalelerini bu denli kapatabilmelerinin bir sebebi var: Takım halinde doğru duruyorlar, çok fazla pozisyon vermiyorlar. Bu sezon Hearts’a 4, Fiorentina ve Antwerp’e üçer gol atmış Başakşehir’e koca 90 dakikada tek bir net pozisyon vermişlerdi. Fenerbahçe’den de gol yememişlerdi. Dün Galatasaray’a karşı da 75 dakika boyunca oyunlarından hiç taviz vermediler, özellikle sarı-kırmızılıların tempoyu yükseltmek istediği bölümlerde akıllıca düşürdüler vitesi. Bence Konya’nın iki sezondur bu tip maçlarda yaptığı en kritik iş, büyük rakiplerine tempoyu artırma fırsatı vermemeleri. Dün de 70’lere kadar yine maçın vitesini düşük tutmayı başardılar ancak Okan Hoca’nın doğru değişiklikleriyle avantajı ele geçirdi Galatasaray.

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ZAYIF HALKA CEBRAiL

1- Yusuf Demir oyuna sağ iç olarak girdi, Okan Hoca bu değişiklik sonrası sol içe Sergio Oliveira’yı gönderdi. Cekici sakatlığı sonrası sağ açık olarak oyuna giren Cebrail, dün sahada kaldığı süre boyunca Konya’nın zayıf halkasıydı. Orayı zorlamak istedi Galatasaraylılar. Nitekim son 20’de de neredeyse tüm fırsatları soldan buldular.

GOL DE SOLDAN GELDi

2- Yine Cebrail’in karşısına Dubois’yı sokmak da doğru bir hamleydi. Gerçi gol olduğunda Cebrail oyundan çıkmıştı ama Dubois soldan yaptığı bindirmeyle yaptı asisti.

BERKAN BiLE ŞAŞIRMIŞTIR MiLLi DAVET ALMASINA

Bir parantez de dün açıklanan A milli takım kadrosuyla ilgili açmak gerek. Stefan Kuntz kadroya sadece dört merkez orta saha oyuncusu davet etmiş; anladığım kadarıyla 4-4-2 oynayacağız bu iki müsabakada. Yalnız 4-4-2 oynayacaksak neden 4 değil de 3 santrfor davet ettik, o da başka bir soru işareti tabii. Kadroya dahil edilen Berkan da herhalde şaşırmıştır bu kez davet almasına.

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SONER DiKMEN’E TEBRiKLER

Zira dün rakip olduğu Soner Dikmen’in yanı sıra Salih Uçan, Berkay Özcan ve hatta İsmail Yüksek’in hiçbirinin değil de Berkan’ın davet edilmesini konuşacağız muhtemelen sık sık. Özellikle dün sahanın merkezinin patronu olan Soner Dikmen’i tebrik ederim, her geçen gün üzerine koyarak gidiyor iki sezondur.