GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun üçüncü maçında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında konuk edecek. Mücadele öncesinde geri sayım devam ederken maçın canlı yayın kanalı, saati, hakemi ve muhtemel 11'ler gibi ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Merak edilen detaylar karşılaşma öncesinde netleşti. Sorgulanan ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray Konyaspor maçı şifresiz canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'ler dahil mücadeleyle ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun Galatasaray ve Konyaspor 27 Şubat Perşembe yani bu akşam karşı karşıya gelecek. Galatasaray ve Konyaspor maçı saat 19.00'da Sarı-Kırmızılı ekibin ev sahipliğinde RAMS Park'ta başlayacak.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bu akşam oynanacak Galatasaray Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ücretsiz ve şifresiz olarak televizyondan ve internet üzerinden ATV'nin canlı yayın sayfasından üyelik şartı olmaksızın online olarak izlenebilecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

RAMS Park'taki saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

MUHAMMET ALİ METOĞLU KİMDİR?

Muhammet Ali Metoğlu, Rize doğumludur. 1989 yılında dünyaya gelen Metoğlu, futbol hakemliğine genç yaşlarda adım atmıştır. Kariyerinin başında alt liglerde görev almış, gösterdiği gösterdiği performansla Süper Lig seviyesine yükselmeye hak kazanmıştır. Süper Lig'deki ilk görevini 2024 yılında Hatayspor ve Pendikspor arasındaki maçta üstlenmiştir. Hakemlik kariyerinin yanı sıra, asıl mesleği öğretmenlik olan Metoğlu, Rize'nin Kalkandere ilçesinde bir ortaokulda müdür olarak da görev yapmaktadır​

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MUHAMMET ALİ METOĞLU'NUN KARİYERİ

Muhammet Ali Metoğlu, uzun yıllar boyunca çeşitli alt liglerde hakem olarak görev yapmıştır. 2024 yılında Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte Türkiye'nin en üst futbol liginde de görev almaya başlamıştır. Özellikle 2024-2025 sezonunda birçok önemli maçta hakemlik yapmıştır. Ayrıca 2024'te Galatasaray – Konyaspor maçında da 4. hakem olarak görev almıştır.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU!

Galatasaray: Günay, Kaan, Cuesta, Metehan, Jelert, Eyüp, Berkan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Ahmed.



Konyaspor: Deniz, Oğulcan, Adik, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

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MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARDA SON DURUM

Türkiye Kupası'nda grup aşamasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan ve Geosis Boluspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde C Grubu'ndan çıkmayı garantileyecek.

Galatasaray'ın berabere kalması halinde ise ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının sonucu önemli olacak. Üçüncü maçlar öncesi grupta Galatasaray ile RAMS Başakşehir'in puan ve averajı eşit durumda bulunuyor.

CİMBOM SÜPER LİG'DE KONYASPOR'U MAĞLUP ETMİŞTİ

"Cimbom", bu sezon Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u iki kez mağlup etti.

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İlk olarak ligin 2. haftasında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, 21. haftada da Victor Osimhen'in penaltıdan fileleri havalandırmasıyla RAMS Park'ta rakibini 1-0mağlup etmeyi başardı.