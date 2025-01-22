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Galatasaray Konyaspor maç biletleri çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçı bilet fiyatları ne kadar?

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig
Galatasaray Konyaspor maç biletleri çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçı bilet fiyatları ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 16:25

Galatasaray Konyaspor maç biletleri taraftarlar tarafından araştırılıyor. Sarı kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Diğer taraftan Süper Lig 21. haftada da Konyaspor ile mücadele edecek. Bu heyecanlı mücadeleyi yakından takip etmek isteyen taraftarlar maç biletlerini mercek altına aldı. Peki Galatasaray Konyaspor maç biletleri çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray Konyaspor Süper Lig maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında bilgiler...

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Galatasaray ve Konyaspor, Süper Lig 21. haftada mücadele edecek. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki Peki Galatasaray Konyaspor maçı biletleri satışta mı, bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Galatasaray ve Konyaspor, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü kozlarını paylaşacak.

Rams Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray Konyaspor maçı bu hafta Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

 

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#Galatasaray#Konyaspor#Süper Lig

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