Galatasaray, Konya'da ilkleri yaşayacak! Kaan Ayhan ve Zaniolo...

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Süper Lig lideri Galatasaray bugün 26. haftanın açılışında Konyaspor ile deplasmanda kritik bir mücadeleye çıkacak. Haftaya ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde lider giren sarı kırmızılılar kazanması durumunda farkı 12 puana çıkaracak ve pazar günü Alanya ile karşılaşacak ezeli rakibine psikolojik olarak da üstünlük sağlamış olacak.

Ayrıca 14’te 14 yapan Cimbom, Konya’yı devirse kendisine ait olan rekoru 15 maça çıkaracak.

Kaan Ayhan’a şans doğdu

Bugün mücadelede edecek futbol takımında da birçok ilk yaşanacak. Sarı kırmızılıların başarılı stoperi Victor Nelsson cezası nedeniyle bu sezon Süper Lig’de ilk kez maç kaçıracak. Danimarkalı oyuncunun yokluğu ara transfer döneminde takıma katılan Kaan Ayhan’ın da yine bir ilki yaşamasını sağlayacak. Satın alma opsiyonuyla Sassuolo’dan kiralanan milli futbolcu ilk kez sarı kırmızılı forma ile sahaya çıkacak. Kaan, Galatasaray’a imza attığından bu yana Trabzon maçında sadece 1 dakika süre alabilmişti.

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Nicolo Zaniolo sahneye çıkıyor

Konyaspor maçıyla birlikte sarı kırmızılı formayla ilk kez 11’de yer alacak olan bir diğer isim ise Kasımpaşa maçının kahramanı olan Nicolo Zaniolo, Geçen hafta ikinci yarıda girip takıma galibiyeti getiren golü atan İtalyan yıldız, Mertens’in sakatlığı, Yunus’un da hayal kırıklığı yaratmasının ardından ilk 11’de ilk maçına çıkacak. Zaniolo, Kasımpaşa maçında attığı golle Galatasaray’da Cicaldau’dan sonra çıktığı ilk maçta ağları havalandıran ilk oyuncu olmayı da başarmıştı.