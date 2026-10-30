Galatasaray, Konya deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Geçen hafta derbide Fenerbahçe’yi 2-1 yenen sarı kırmızılılar, 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden ev sahibi yeşil beyazlılar ise 14. sırada.

ABDÜLKERİM YOK, BARIŞ'IN RİSKE EDİLMEMESİ BEKLENİYOR

Galatasaray’da kaptan Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek; kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz’ın da riske edilmemesi bekleniyor. Konyaspor’da da sakatlığı bulunan kaptan Adil Demirbağ oynamayacak.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Sarı kırmızılılarda Konyaspor maçı öncesi üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, bugünkü karşılaşmada oynayıp sarı kart görmeleri halinde Amed SF maçında cezalı duruma düşecek.

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GALATASARAY MİLLİ ARAYA DEK 3 KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Yoğun bir fikstürden geçen Galatasaray, 9 Kasım’da başlayacak bir sonraki milli araya kadar birbirinden 3 zorlu maça çıkacak.

Bugün Süper Lig’de Konyaspor’a konuk olacak sarı kırmızılılar, 3 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’la, 7 Kasım Cumartesi günü de liderlik yarışı yaptığı Amedspor’la İstanbul’da karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Rayyan, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka (Enis).

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao (Sane), Osimhen.