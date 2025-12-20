×
Galatasaray, Kocaelispor’dan transfer yapıyor! Sürpriz teklif

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Galatasaray, ocak transfer sezonu için çalışmalarını sürdürürken, gündeme beklenmedik bir isim geldi. Sarı kırmızlıların, Kocaelispor’da forma giyen genç yeteneğe teklif yapacağı iddia edildi.

Galatasaray, bir yandan Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için iddialı olan kadrosuna takviye yapmaya hazırlanırken, diğer yandan da sürpriz bir isimle görüşüyor.

Afrika basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, Kocaelispor’un genç oyuncusu Habib Keita’ya için teklif götürmeye hazırlanıyor.

Africafoot’ta konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

Galatasaray, Clermont Foot 63’ten Kocaelispor’a kiralanan genç orta saha Habib Keita’yı ara transfer döneminde öncelikli hedefleri arasına aldı.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig’de Kocaelispor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti. Keita, ligde 16 maçta yaklaşık 1000 dakika süre alırken 2 asistlik katkı sağladı.

Başarılı performansı sonrası Galatasaray yönetiminin oyuncuyla temas kurduğu ve taraflar arasında görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi.

Süper Lig’de şu anda 9. sırada bulunan Kocaelispor’da Keita, takımın önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

Yeşil-siyahlılar, genç futbolcunun performansından memnun kalırken, Galatasaray cephesi transferi kış döneminde bitirmeyi hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde Habib Keita için ilk resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor. Clermont Foot’un ise 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun satışına artık sıcak baktığı ifade ediliyor.

Mali Milli orta sahanın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 1,8 milyon euro civarında.

 

