Galatasaray-Kocaelispor maçında tartışılan penaltı pozisyonunu yorumladılar! Eski hakemler kararını verdi

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golünü Leroy Sane, Kocaelispor'un golünü ise Bruno Petkovic kaydetti.

5. KEZ BERABERLİK

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı müsabakadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli kayıp yaşadı. Galatasaray, bu haftaya başlarken, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önündeydi. Sarı-lacivertlilerin kazanmasıyla puan farkı 2’ye düştü. Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu maçla birlikte Süper Lig’de 5. beraberliği aldı. Aslan daha önce Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK karşılaşmalarında sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

KARARLARI KONUŞULDU

Mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'ın verdiği kararlar sosyal medyada çok tartışıldı.

HAKEMLER DEĞERLENDİRDİ

Yayıncı kuruluşta yayınlanan programda eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Galatasaray-Kocaelispor maçında çalınan düdükleri yorumladılar. İşte o pozisyonlar:

KOCAELİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: 'Burada hakem doğru yerden gelmiş ama sonra açısını kapatmış. Tam çizgi üzerinde dursaydı ihlal olması durumunda pozisyonu net görebilirdi. Bir açıdan baktığımda Torreira ayağına basmış gibi hissetmiştim. Ama sonrasında Torreira ayağını koymuş Kocaelisporlu oyuncu daha sonra ayağını yere basıyor. Bu bir ihlal değil benim için. Oyunun devam etme kararı doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Bir Torreira'nın oyuncuyu bozan bir hamlesi var mı? Yok. Gördüğünüz gibi Torreira'nın yere koyduğu ayağa oyuncu gidip basıyor. Ayağına veya dizine yapılan bir müdahale yok. Zor ve karmaşık bir pozisyon çünkü iki oyuncu birden müdahale etmeye çalışınca akılda soru işareti kalacak. Ancak ihlallik bir durum söz konusu değil.'

Deniz Çoban: 'Aynı fikirdeyim. Ben de penaltı olmadığını düşünüyorum. Açılarda gayet güzel devam kararı doğru.'

G.SARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: 'Burada bir hava topu mücadelesi var. Galatasaraylı oyuncu sıçramış arkasındaki Kocaelisporlu oyuncunun bir ihlali var mı? Eli belinde hisseden Jakobs kendisini biraz da abartarak hakeme belli etmeye çalışmış ama Kocaelisporlu oyuncunun bir faul ve ihlal yaptığını görmüyorum. Devam kararı doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Evet oyuncular zaman zaman biraz ikili mücadelelerde veya topa yükselmelerde kendi bedensel sağlığını düşünerek eliyle içgüdüsel olarak bu hareketi yaparlar. Burada da öyle bir el var. Jakobs'u bozuyor nitelikte değil. Sadece küçük bir temas. Ben de burada ihlal olmadığını düşünüyorum.'

Deniz Çoban: 'Devam diyorum.'

KOCAELİSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: 'Burada arkada kalan Jakobs bence riskli bir hareket yapmış ama ben yine de dirseğini ve kolunu Serdar'ın sırt bölgesine koyduktan sonra tamamen ittiğini ve bu hareketin Serdar'ı bozduğunu görmüyorum. İlk yarıda kendisine yapılan kadar masum olmayabilir ama ben yine de hareketi görmüyorum. Evet eli Serdarla birlikte uzanıyor ama ben bunun riskli de olsa penaltı için yeterli olmadığını düşünüyorum.

'Bülent Yıldırım: 'Bravo hocam. Sana niye katılıyorum biliyor musun? El yanda refakat ediyor. İleri doğru onu savuran bir hamle yok. Etki yok refakat var. Riskli bir hamle. Gözü yanıltabilecek bir müdahale ancak ben de hakemin yanılmadığı ve pozisyonun kale vuruşu olduğunu düşünüyorum.

'Deniz Çoban: 'Pozisyonu izlediğimde ben de sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Serdar'ın da Jakobs'un yaptığı gibi biraz da kullandığını düşünüyorum. Farklı görüşe de saygı duyulacak bir pozisyon. Çünkü tamamen yoruma muhtaç.'

KOCAELİSPOR'UN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım: 'Jakobs arkada kalmış. Uğurcan da kendi çizgisine yakın. Kale çizgisine iki yakın oyuncu var. Burada Singo'nun kramponun geç gelmesini beklemeden pozisyonda bir ofsayt şüphem yok.'

Bahattin Duran: 'Burada oyuncu ofsayt çizgisinde değil. Bülent hocamın anlattığı gibi. Diğer açılardan değerlendirecek olursak... Top diğer köşeye gidiyor. Burada oyuncu ofsayt olsa bile gol geçerli olurdu.'

