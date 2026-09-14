Galatasaray-Kocaelispor maçındaki gol iptali kararı doğru mu? Hakemler açıkladı!

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maç sonrası eski hakemler mücadelenin kritik pozisyonlarını yorumladı.

TORREIRA'NIN MÜDAHALESİ

Bülent Yıldırım: 'Birincisi Kocaelisporlu oyuncu topla oynadıktan sonra Torreira geç kalıyor. Burada güçlü bir temas olmadığını görüyoruz. Ben bu hareketin kontrolsüz faul sınırında olduğunu ve sarı kart verilmesi gerektiğini düşünüyorum.'

Aleks Taşçıoğlu: 'Atilla Karaoğlan tecrübesinde bir hakem... Tabanla bir müdahale var. Benim için de net bir sarı kart. Kaçmaması gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.'

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G.SARAY'IN İPTAL OLAN GOLÜ

Aleks Taşçıoğlu: 'Uzaktan bir şut var. İlk pozisyonda ofsayt yok. Sonrasında burada kalecinin topa bir hamlesi var. Oyun kuralları kitabında madde açık top kalecinin elleri ve yüzey arasındaysa topu kontrol etmiş sayılıyor. Burada da net şekilde Kocaelisporlu kalecinin iki eliyle topu tuttuğu ve zeminde net bir şekilde kontrolünde. Sonrasında da Deniz'in topa bir müdahalesi var. Burada bir VAR uyarısı geliyor bence son derece doğru. Gol iptal ediliyor. Bu var müdahalesi var golün iptali doğru.'

Bülent Yıldırım: 'Evet şüphe yok. Şundan dolayı şüphe yok: oyun kuralları çok açık. Kalecinin yegane avantajlı olduğu durumlar bunlardır. Kaleci topu kontrolü altına alınca bir mücadeleye girilemez. Milisaniyelerle yakalanacak bir an. Hakem bu anı kaçırabilir. VAR doğru bir zamanlamayla, doğru bir fotoğrafla Deniz'in top kontrol altındayken müdahale ettiğini hakeme gösterdi. Doğru bir şekilde gol iptali yapıldı.'

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G.SARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: 'Penaltı söz konusu değil. Her ne kadar topu uzaklaştırmak için vurmamış da olsa kaleye de girecek bir top değil bu. Bu takım arkadaşından gelen kötü bir oynama. Top cezalandırılacak bölgeye temas bile etmiyor.'

Aleks Taşçıoğlu: 'Oyuncunun ilave bir hamlesi bile yok. Kaçırırken omuz bölgesine gelmiş.'

G.SARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ İKİNCİ POZİSYON

Aleks Taşçıoğlu: 'Deniz Gül topu alıyor. Topu rakibinden kurtarıyor evet bir elle omuza müdahale var ama hareketini kısıtladığını düşünmüyorum. Ben burada hakemin verdiği karara katılıyorum.'

Bülent Yıldırım: 'Devam kararı yüzde yüz doğru. İhlal yok.'

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(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)