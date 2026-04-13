Galatasaray-Kocaelispor maçı sonrası kritik yorum: Okan Buruk'u kandırdı!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray adına maçın golü 30. dakikada Leroy Sane'den geldi. Kocaelispor, 72. dakikada Bruno Petkovic ile skoru eşitledi.

Bu sonuçla beraber Galatasaray, 68 puana çıktı. Hafta başında Fenerbahçe'ye karşı 4 olan fark, bu kayıpla birlikte 2'ye indi.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kocaelispor, puanını 35'e yükseltti.

Galatasaray, gelecek hafta Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Kocaelispor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

HÜRRİYET YAZARLARI GALATASARAY'I DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet'in usta yazarları, Galatasaray'ın Kocaelispor maçında yaşadığı puan kaybını değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: FUTBOL, İSTATİSTİKLERİ DEĞİL, ANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR

Maç öncesi tüm rakamlar Galatasaray'ın favori olduğunu gösteriyordu.

Öyle bir ligimiz var ki... Her hafta, en beklenmeyen maçlarda bile sezonun kırılma anlarından birine daha tanıklık ediyoruz. Kâğıt üzerinde rahat geçmesi gereken bir akşam, maç öncesi gereksiz beyanatlarla yükselen tansiyonun gölgesinde başladı ve sahada bambaşka bir hikâyeye dönüştü.

Galatasaray, Göztepe maçının ardından lige dönerken hem oyunu hem de söylemiyle iddialıydı. Ancak o maçın sonunda Okan Buruk’un bu maçı işaret eden açıklamalarıyla yükselen tansiyon, Fenerbahçe’nin kazanmasıyla yeniden 1 puana düşen fark ve zirve yarışının hassas dengesi, teoride rahat olması gereken bir karşılaşmayı psikolojik olarak gereksizce zor bir mücadeleye çevirdi.

Maçtan önce ‘Mayıslar bizim’ diye hatırlatmıştı Okan Buruk, ancak maç Nisan’da oynandığında olsa gerek, hiç beklenmedik bir beraberlikle gelen puan kaybıyla bitti.

G.SARAY OYUNDA ÜSTÜNDÜ ANCAK...

Aslında maçın başından, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerine kadar sahada tek bir takım vardı. Yüzde 70’e yakın topa sahip olan, oyunu rakip yarı sahaya yıkan, neredeyse pozisyon vermeyen Galatasaray’ın üstünlüğü skora yansımadı. İlk yarı Sane’nin tek golüyle önde kapandı ama oyundaki üstünlük, skora bir türlü yansımadı. Ligin en golcü takımı, oyunu koparamayarak belki de maçın en kritik hatasını yaptı.

Victor Osimhen’in bir türlü yeri dolmayan yokluğunda bir türlü doğru dengeyi bulamayan Galatasaray, kâğıt üzerindeki kalite farkına rağmen üretkenlikte aynı netliği gösteremeyince maçın kaderi baştan sona pamuk ipliğine bağlı kaldı. Petkovic oyuna girene kadar bunun büyük bir bedeli yoktu; Kocaeli zaten kaleye gidemiyordu. Ama 60 ile 69. dakikalar arasında oyun bir anda yön değiştirdi.

Oyuna girdikten sadece 7 dakika sonra Petkovic skoru eşitlediğinde, o ana kadar tüm momentumu elinde tutan Galatasaray ve tribünleri dolduran taraftarlar büyük bir şok yaşadı. Dakika 86’da Agyei’nin sert şut direkten dönmek yerine kaleyi bulsa, bu hikaye çok daha ağır bir sonla da bitebilirdi. Kocaelispor bir golle oyunun psikolojisini de ele geçirdi.

Maç öncesi tüm istatistikler Galatasaray’ı işaret ediyordu: İç sahada 14 maçta 11 galibiyet, ligin en golcü takımı, kadro kalitesi, üretkenlik farkı... Ama futbol istatistikleri değil, anları ödüllendiriyor. Galatasaray, Trabzonspor’da bıraktığı puanları, Göztepe maçının ikinci yarısını ve bu beraberliği bir bütün olarak masaya yatırmak zorunda.

UĞUR MELEKE: OKAN BURUK'U JANDERSON KANDIRDI

Kocaeli'nin bu sezon Süper Lig’de başardığı iş kesinlikle saygıdeğer. Daha 22’nci haftada 30 puana ulaştılar, ligde kaldık hissini elde ettiler. Sonra belki bir düşüş yaşadılar ama ligdeki ilk sezonları için gayet kabul edilebilir bir performans.

Bu değerli puanları da çok spesifik bir yolla topladılar. Ligin en zor deplasmanını yarattılar İzmit’te. İçeride-dışarıda son derece fiziksel bir oyun oynuyorlar. Sahanın her yerinde rakiplerini adam adama savunuyorlar. Onları izlemek belki çok keyif vermiyor ama rakiplerine de oynama keyfini yaşatmıyorlar çoğunlukla.

Süper Lig’de oynadıkları 29 maçın sekizi 1-0, sekizi de 0-0 veya 1-1 tamamlandı. Bu 29 müsabakanın 24’ünde 0 ya da 1 gol atabildiler. Ve bu kadar az gol atarak topladılar bu 35 puanı. Çünkü defansif olarak hiçbir rakiplerine nefes aldırmıyorlar. Bire bir savunuyorlar. Çok yakın oynuyorlar. Çok da sertler.

Dün Selçuk İnan başlangıçta bu emniyet düzeyini bir kademe daha artırmıştı, üç ön libero Show-Keita-Susoho’nun yanı sıra Nonge’yi de kullandı 11’de. Bu oyuncularla özellikle ilk 45’te merkezi iyi kapadılar ama kalan iki departmanda zorlandılar. İlk devrede neredeyse rakip yarı sahaya geçmediler. 45 dakikayı üçüncü bölgede sadece 7 pasla tamamladılar (Galatasaray’ın 68 pası vardı üçüncü bölgede). Merkez kapanınca Galatasaray da oyunu kanatlara taşıdı. Sane ve Jakobs’la buldular 1-0’ı ilk yarıda

ORTA SAHAYI YiNE KAYBETTiLER

İkinci yarıdaysa başka bir senaryo başladı Seyrantepe’de. Hatırlayın, Galatasaray Trabzon önünde orta sahayı tamamen kaybetmişti. Göztepe ikinci yarısında da orta saha kevgire dönmüştü ama Janderson topu iki metreden kaleye yollayıp skoru 2-2’ye taşıyamadığı için çok konuşulmadı bu problem. Bir bakıma Janderson’un boş kaleye atamaması yanılttı sarı-kırmızılıları. Galatasaray orta sahasının ikinci yarılardaki düşüşü Kocaeli önünde de sürdü dün. Zaten orta sahanın kaybedildiği ikinci yarıda Buruk’un değişiklikleriyle daha da arttı bence problem. Kocaeli ikinci devredeki oyunuyla hak ederek kazandı dün 1 puanı.