Galatasaray-Kocaelispor maçı sonrası kritik mesaj: Barış Alper'e ne oldu? Trabzon maçı 6 puan!

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Galatasaray, RAMS Park'taki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 71. dakikada ceza sahası dışından kaptan Abdülkerim Bardakcı attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 13 yaptı ve yeniden liderliğe yükseldi. Kocaelispor, 9 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, gelecek hafta sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

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HÜRRİYET YAZARLARI GALATASARAY VE KOCAELİSPOR'U DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarları Uğur Meleke ve Mehmet Ayan, iki takımın da performansını köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: BİR SPORTING, PSG KOCAELİ HİKAYESİ!

Kocaelispor, Süper Lig’in oyun tanımı net, her maç ne sergileyeceklerini aşağı yukarı bilebildiğin takımlarından. Selçuk İnan’ın ilmek ilmek işlediği bir teknik adam takımı. Tamamı fiziksel olarak güçlü-kuvvetli, dinamik oyunculardan kurulu bir ekip. 1’inci dakikadan 90’a kadar adam adama oynuyorlar, hep temaslılar, asla vazgeçmiyorlar. İki sezondur da her maçta Galatasaray’ı çok yıpratıyorlar. Geçen sezon iki devrede de kaybetmediler. Bu sezon da çok zorladılar Galatasaray’ı yine.

Selçuk İnan bence bu sezon transferde de farkını ortaya koymuş. Ben Smolcic’i çok beğeniyordum ama yeni stoper ikilisi Maglica-Zoukrou da başarılı. Hücum hattında geçen yıl tüm umutlar Daniel Agyei ve Tayfur Bingöl’de idi. Bu yıl katılan Sousa da dikkat çekici bir isim. Dün gerçi neredeyse tüm maçı savunarak geçirdiler ama hep sertlerdi, hep tutarlılardı.

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Galatasaray dün maça gayet iyi başladı, özellikle ilk devrenin son 10 dakikasını neredeyse Kocaeli altıpasının içinde oynadılar. 40’la 45 arası Leao üç, Eren ve Abdülkerim birer net pozisyona girdiler. Özellikle Leao-Deniz bağlantısı dikkat çekiciydi, Okan Buruk’un Lizbon’da başlatmadığı iki isim İstanbul’da gayet etkiliydiler. Leao merkeze her yaklaştığında kendisi pozisyon buldu ya da yarattı arkadaşlarına. Maçın düğümünü Abdülkerim çözdü ama Galatasaray baskıyla zaten çok yormuştu Kocaeli savunmasını.

SANTRFORDA EMRE MOR!

Galatasaray'ın 2019’da Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye 5-0 kaybettiği bir müsabaka var. İleri üçlünün Belhanda-Ömer Bayram-Emre Mor olduğu, Emre’nin santrfor oynadığı, Falcao ve Yunus’un kulübede başladığı tuhaf bir maç. Yıllar sonra o maça bakıp insan akıl sır erdiremiyor Emre Mor’un santrfor başlamasına.

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Ben hafta içi Lizbon’da Barış’ın santrfor başlamasına o şaşkınlıkla bakıyorum doğrusu. Kulübede orijinal 9 numara Deniz ve kariyerinde 90 maç santrfor oynamış Leao varken üstelik. Dün maç önü Okan Buruk, Leao’nun fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi ama Başakşehir maçında uçuyordu Portekizli oyuncu. Dün de fiziksel olarak son derece iyiydi. Enteresan gerçekten.

MEHMET AYAN: GALATASARAYLILAR OYUNDAN DEĞİL, 3 PUANDAN MUTLU

Sarı-kırmızılılar için Kocaeli maçının zorlu geçmesi bekleniyordu, nitekim öyle de oldu...

Selçuk hoca, maç önünde G.Saray’ın baskılı başlayacağını bildiklerini, buna göre hareket edip, önce o baskıyı kırmaya uğraşacaklarını ifade etmişti. Çalışmadığı yerden yakalandı! 40 dakika kadar dengede giden maçta 31’de Deniz’in direğe takılmasını saymazsak G.Saray yüksek şiddette baskı da uygulayamadı, net pozisyon da bulamadı. Bir iki kez kontraya çıkan Kocaelispor’da 37’deki Agyei koşusu ve vuruşu direğe değil fileye gitse, sıkıntı büyüktü. Ancak 40’tan sonra oyunu tamamen kontrol altına alan G.Saray 45 ile 45 artı 3 arasındaki 240 saniyede ikisi kaleci Serhat’a takılan 4 pozisyon buldu.

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Leao takıma uyumunu yükseltmiş, Deniz Gül kendisine top gelmediği zaman topa hareketlenip ekmeğini taştan çıkarmış, Yunus 10 numarada liderliği ele almış; Sara-Torreira merkezi 1-2 rakip çıkışı dışında sırıtmamıştı.

BARIŞ ALPER’E NE OLDU?

Öndeki altılının beşte kalma sebebi ise Barış Alper’di. Ne oluyor net bilemiyoruz ancak hocasının o kadar güvenine rağmen sezona bir türlü başlayamadı yıldız oyuncu. Forvetin 3 bölgesindeki performansında da şu ana kadar geçmişinden yeller esmekte.

Selçuk İnan’ın çalıştığı G.Saray ikinci yarının başında sahadaydı. Pozisyon üretemese de oyunu ilk 15 dakika rakip sahada egemen olan ev sahibi, sonuç gelmeyince Batrakov kartını sahaya sürdü.

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TRABZON MAÇI 6 PUANLIK

Dakikalar geçtikçe artan baskı, 71’de kaptanın şutuyla sonuca dönüştü. O ana kadar 6 kurtarış yapan Serhat’ın ellerinin arasından kayan top maçın kaderini değiştirdi.

1 puana oynayan Kocaelispor için direnç kırılmıştı. G.Saray daha rahatladı. (Bu rehavet Metehan’ın 80’deki gol durumuyla kâbusa dönüşebilirdi!)

Maçın genelindeki oyunun ekrandakileri ve tribündeki mutlu ettiğini söylemek güç. Teselli üç puan.

Neticede zor olması beklenen, zor geçen maçtan galibiyetle ayrılan G.Saray milli takım arasına giderken Trabzonspor ile 6 puanlık maça çıkacak. Galibiyet serisi orada da sürerse nefes alacak olan OKAN BURUK, haklı olarak şikayet ettiği yeni transferlerin hazır olmama sürecini de sonlandıracaktır.

Sarı kırmızılı camia 3 puanlar geldikçe 3 hafta önceki sorunlarını unutacaktır; unutuyor zaten!