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Galatasaray, Kocaelispor karşısında hem rövanş hem koltuk peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Galatasaray#Kocaelispor
Galatasaray, Kocaelispor karşısında hem rövanş hem koltuk peşinde İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 07:00

Galatasaray, geçen sezon iki maçta da yenemediği Selçuk İnan'ın Kocaelispor'unu ağırlıyor.

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Süper Lig’de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bugün Kocaelispor’u ağırlayacak.

RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

G.SARAY'DA 4, KOCAELİ'DE 2 EKSİK!

Sarı kırmızılılarda sakat olan Osimhen, Lemina, Singo ve Günay forma giyemeyecek. Körfez ekibinde ise sakatlıkları bulunan Jovanovic ve Petkovic oynayamayacak.

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G.SARAY GEÇEN SEZON KOCAELİ’YE BEŞ PUAN KAYBETMİŞTİ

5. haftaya 10 puanla zirvede giren Galatasaray, takipçisi Beşiktaş’ın önceki gün Erzurum’u 3-0 yenerek puanını 12’ye yükseltmesi sonrası 1 maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi.

Kocaelispor ise 9 puanla 3. sırada bulunuyor. Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Körfez ekibi, geçen sezon Galatasaray’ı sahasında 1-0 yenerken, deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

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ASLAN İÇ SAHADA 37 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi. Evindeki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 1-0’lık skorla yaşayan sarı kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Galatasaray’da 2021-25 yılları arasında forma giyen Berkan Kutlu, şans verilmesi halinde eski takımına karşı oynayacak.

Galatasaray, Kocaelispor karşısında hem rövanş hem koltuk peşinde İşte muhtemel 11ler

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Deniz (Barış)

Kocaelispor: Serhat, Dijksteed, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Agyei, Uğur Kaan, Berkan, Sousa, Aye.

SÜPER LİG'DE BUGÜN 2 MAÇ DAHA VAR

17.00 | G.Birliği - Kasımpaşa
20.00 | Amedspor - Başakşehir

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#Süper Lig#Galatasaray#Kocaelispor

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