Galatasaray, Kocaelispor karşısında hem rövanş hem koltuk peşinde! İşte muhtemel 11'ler

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Süper Lig’de son 4 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bugün Kocaelispor’u ağırlayacak.

RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

G.SARAY'DA 4, KOCAELİ'DE 2 EKSİK!

Sarı kırmızılılarda sakat olan Osimhen, Lemina, Singo ve Günay forma giyemeyecek. Körfez ekibinde ise sakatlıkları bulunan Jovanovic ve Petkovic oynayamayacak.

G.SARAY GEÇEN SEZON KOCAELİ’YE BEŞ PUAN KAYBETMİŞTİ

5. haftaya 10 puanla zirvede giren Galatasaray, takipçisi Beşiktaş’ın önceki gün Erzurum’u 3-0 yenerek puanını 12’ye yükseltmesi sonrası 1 maç eksiğiyle ikinci sıraya geriledi.

Kocaelispor ise 9 puanla 3. sırada bulunuyor. Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Körfez ekibi, geçen sezon Galatasaray’ı sahasında 1-0 yenerken, deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.

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ASLAN İÇ SAHADA 37 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi. Evindeki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada 1-0’lık skorla yaşayan sarı kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Galatasaray’da 2021-25 yılları arasında forma giyen Berkan Kutlu, şans verilmesi halinde eski takımına karşı oynayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Sane, Deniz (Barış)

Kocaelispor: Serhat, Dijksteed, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Agyei, Uğur Kaan, Berkan, Sousa, Aye.

SÜPER LİG'DE BUGÜN 2 MAÇ DAHA VAR

17.00 | G.Birliği - Kasımpaşa

20.00 | Amedspor - Başakşehir