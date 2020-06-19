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Galatasaray, Kobe Bryant'ı unutmadı! TT Stadı'nda...
Koronavirüs salgını sonrası maçların seyircisiz oynanması sebebiyle tribünleri pankartlarla dolduran Galatasaray Kulübü'nden Kobe Bryant sürprizi geldi.
Süper Lig'in pandemi nedeniyle seyircisiz oynanması sebebiyle Galatasaray, tribünlere karton taraftarlar yerleştirdi.
Karton taraftarlar arasında Kobe Bryant'ın da yer alması dikkat çekti.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant, 2011 yılında Türk Telekom Stadı'nı ziyaret etmiş ve Fatih Terim ile tanışmıştı.
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