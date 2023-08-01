Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde mutlu sona ulaştı! Geleceği tarih ve maliyeti belli oldu

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Şampiyonlar Ligi hedefi için alternatifli bir kadro ile sezona girmenin planlarını yapan Galatasaray, Bayer Leverkusen’le uzun süredir devam eden pazarlıklarda son geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Zaha ve Mauro Icardi transferlerini art arda açıklamıştı.

Önceki gün Rams Park'ta taraftarının önünde 7 futbolcusuna imza töreni düzenleyen Galatasaray, yeni isimleri kadroya katmak için çalışmalarına devam ediyor.

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ALMAN BASINI DUYURDU

Alman basınından Kicker'in haberine göre; Galatasaray, bir süredir görüşmeler yaptığı Kerem Demirbay'ın transferi için Bayer Leverkusen ile anlaştı.

Galatasaray ve Bayer Leverkusen arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Kerem'in bonservisi için 4 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

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BONUSLARLA RAKAM YÜKSELDİ

Haberde, başarı bonuslarıyla bu rakamın 6 milyon Euro'nun biraz üzerine çıkabileceği ifade edildi.

3 YILLIK İMZA

Galatasaray daha önce el sıkıştığı Kerem Demirbay’a ise yıllık 2 milyon 750 bin Euro verecek ve tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

MENAJERİ İSTANBUL'DA

Gurbetçi futbolcunun menajeri Ersin Akan'ın pazar günü İstanbul'a geldiği ve hafta sonundan beri anlaşmayı sonuçlandırmak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Kerem Demirbay'ın ise bu gece İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

32 MİLYON EURO VERİLDİ

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019 yılında 32 milyon Euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

Alman takımıyla 149 maça çıkan Kerem 15 gol, 30 asistle oynadı.

8+3 YERiNE 9+2

2017 yılında Alman Milli Takımı’nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Ligde yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki futbolcu, TFF’nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı ‘mavi kart’ statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem’in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek.

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