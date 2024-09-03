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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun maliyetini resmen açıkladı! Gazeteciler yakasına yapıştı...

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#TRANSFER#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlunun maliyetini resmen açıkladı Gazeteciler yakasına yapıştı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 09:31

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin maliyetini resmen duyurdu. İşte detaylar...

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Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray'da gelen isimlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşiyor.

Sarı - kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, dün gece Benfica'ya imza atmak için Portekiz'e gitmişti.

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Galatasaray, yıldız futbolcunun maliyetini duyurdu. Sarı - kırmızılılar, oyuncunun 12 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir.

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GAZETECİLER YAKASINA YAPIŞTI

Sağlık kontrolü ve imza için Portekiz'e giden Kerem Aktürkoğlu, havalimanında gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Portekizli gazetecilerin neredeyse yakasına yapıştığı Kerem, soruları cevapsız bıraktı ve 'Teşekkürler' diyerek kendisini bekleyen araca doğru ilerledi.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlunun maliyetini resmen açıkladı Gazeteciler yakasına yapıştı...

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#TRANSFER#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu

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