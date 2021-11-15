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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu sona ulaştı!

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Wolfsburg
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlunda mutlu sona ulaştı
Ali Naci Küçük

Galatasaray, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.

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Galatasaray iç transferde bir adım daha attı. Sarı kırmızılılar, Taylan, Luyindama ve İsmail Çipe’den sonra en önemli hamlesini yaptı. Olympique Lyon ve Wolfsburg kulüplerinin de kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu, kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etti.

Bu sezon yıldızını parlatan ve hem Galatasaray hem de Milli Takım’ın değişilmez oyuncuları arasına giren Kerem ile 2026 yılına kadar anlaşma sağlandı.

İMZA MİLLİ TAKIMINI DÖNÜŞÜ ATILACAK

Kerem Aktürkoğlu, milli takım dönüşünde Galatasaray ile 5.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Kerem’in yıllık 900 bin TL olan ücretine de ciddi bir artış yapılacak.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Wolfsburg

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