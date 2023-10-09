Galatasaray kendini aşarak yola devam ediyor! Buruk bu istatistikte Denizli’yi yakaladı

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Ligde geçen yıl oldukça sıkıntılı bir başlangıcın ardından şampiyonluğa uzanan G.Saray bu sezon ise emin adımlarla hedefine ilerliyor. Öyle ki sarı kırmızılılar 2022-23 sezonunda ilk 8 haftalık periyodu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puanla geçerken 9 gol attı, 5 kez de topu ağlarında gördü. Bu sezon ise aynı dönemde takım 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken yoluna yenilgisiz devam ediyor. Cimbom geride kalan süreçte 16 gol atarken rakiplere 4 gol izni verdi.

1987-88’DEN SONRA BİR İLK

Geçen sezonki aynı döneme göre 7 gol daha fazla atan, 5 puan daha fazla toplayan ve 1 gol daha az yiyen Cimbom ilk haftadaki kayıp sonrasında üst üste 7 maçı da kazandı. Bu performans Okan Buruk’un da yeni bir rekora ortak olmasını sağladı. Buruk kulübün tarihinde Mustafa Denizli ile birlikte bir Süper Lig sezonunun ilk 8 maçında en fazla puan toplayan yerli teknik adam oldu. Denizli 1987-88’de 22 puan alırken Buruk da 7 galibiyet, 1 beraberlik ile aynı sayıya ulaştı.

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İCARDİ SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI

Sarı kırmızılıların bu çıkışında en önemli paylardan biri de Mauro İcardi’ye ait. Geçen sezon 7. haftadaki Konya maçıyla ilk sınavına çıkan Arjantinli yıldız ilk golünü ise 1 de asist yaptığı 11. haftadaki Alanya mücadelesinde atmıştı. Bu sezona fırtına gibi giren İcardi şimdiden 8 haftada 8 gole ulaştı. Başka bir deyişle Aslan’ın attığı 16 golün yarısına Tangocu imza attı. Ayrıca İcardi 32. maçta 30’uncu golünü atarak 2007-08 sonrası dönemde bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.