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Galatasaray kendini aşarak yola devam ediyor! Buruk bu istatistikte Denizli’yi yakaladı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray kendini aşarak yola devam ediyor Buruk bu istatistikte Denizli’yi yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 07:00

Galatasaray şampiyon tamamladığı geçen sezona oranla 2023-24’e çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Sarı kırmızılılar geçen sezona göre bu yıl 7 gol daha fazla attı ve 16 kez fileleri sarsarken 4 gole izin verdi. 2022-23’te ilk 8 haftada 17 puan toplarken şimdiden 22’ye ulaştı. Buruk bu istatistikte Denizli’yi yakaladı. Geçen sezon 7. haftada takıma katılıp 11. haftada ilk golünü atan İcardi şu ana dek 8 kez ağları havalandırdı.

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Ligde geçen yıl oldukça sıkıntılı bir başlangıcın ardından şampiyonluğa uzanan G.Saray bu sezon ise emin adımlarla hedefine ilerliyor. Öyle ki sarı kırmızılılar 2022-23 sezonunda ilk 8 haftalık periyodu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 17 puanla geçerken 9 gol attı, 5 kez de topu ağlarında gördü. Bu sezon ise aynı dönemde takım 7 galibiyet, 1 beraberlik alırken yoluna yenilgisiz devam ediyor. Cimbom geride kalan süreçte 16 gol atarken rakiplere 4 gol izni verdi.

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1987-88’DEN SONRA BİR İLK

Geçen sezonki aynı döneme göre 7 gol daha fazla atan, 5 puan daha fazla toplayan ve 1 gol daha az yiyen Cimbom ilk haftadaki kayıp sonrasında üst üste 7 maçı da kazandı. Bu performans Okan Buruk’un da yeni bir rekora ortak olmasını sağladı. Buruk kulübün tarihinde Mustafa Denizli ile birlikte bir Süper Lig sezonunun ilk 8 maçında en fazla puan toplayan yerli teknik adam oldu. Denizli 1987-88’de 22 puan alırken Buruk da 7 galibiyet, 1 beraberlik ile aynı sayıya ulaştı.

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İCARDİ SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI

Sarı kırmızılıların bu çıkışında en önemli paylardan biri de Mauro İcardi’ye ait. Geçen sezon 7. haftadaki Konya maçıyla ilk sınavına çıkan Arjantinli yıldız ilk golünü ise 1 de asist yaptığı 11. haftadaki Alanya mücadelesinde atmıştı. Bu sezona fırtına gibi giren İcardi şimdiden 8 haftada 8 gole ulaştı. Başka bir deyişle Aslan’ın attığı 16 golün yarısına Tangocu imza attı. Ayrıca İcardi 32. maçta 30’uncu golünü atarak 2007-08 sonrası dönemde bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

 

 

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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