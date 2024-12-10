Galatasaray kazanırken kaybediyor! Sarı kırmızılılar 7 fire verdi

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Lider G.Saray, F.Bahçe’nin Beşiktaş’a yenildiği haftada Sivas’ta hata yapmayarak ezeli rakibi ile farkı 6 puana çıkarmayı başardı. Ancak sarı kırmızılılar ne 3 puana ne de sarı lacivertlilerle puan farkının açılmasına sevinebildi. Bunun nedeni de takımın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın Sivassporlu Rey Manaj’ın aşırı sert müdahalesiyle sakatlanmasıydı. Barış Alper sahayı sedye ile terk ederken Nijeryalı yıldız Victor Osimhen de yaşadığı problemin ardından 72’de kenara alındı.

JAKOBS DÖNDÜ, YİNE SAKATLANDI

Cimbom gerek ligde gerekse Avrupa’da başarılı sonuçlarla dikkat çekse de adeta sakatlık kabusu yaşıyor. Galatasaray bu sezon önce Mauro İcardi’yi kaybetti. Tottenham maçında sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan Arjantinli golcü ülkesinde ameliyat olurken sezonu kapattı. İsmail Jakobs da 19 Ekim’de Antalya’da sakatlandıktan sonra 10 Kasım’da döndüğü Samsun maçında tekrar sakatlandı. Sağ bacak soleus kasında 3. derece yaralanma tespit edilen Senagalli futbolcunun aralık sonu dönmesi bekleniyor.

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KAAN’DAN SONRA ABDÜLKERİM GİTTİ

Kaan Ayhan ise 13. haftadaki Bodrum maçından bu yana yok. Tecrübeli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Ay sonuna doğru takıma katılması hedefleniyor. Eyüpspor maçını tamamlayamayan Abdülkerim Bardakcı’nın sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme belirlendi ve devre arasından önce dönmesi bekleniyor. Yusuf Demir de sakatlık nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır takımdan uzak kalmış durumda.

BARIŞ’TA ESNEME, KANAMA VE ÖDEM

Sivas’ta sakatlanan futbolcuların durumları da kulüpten yapılan açıklama ile belli oldu. Barış Alper’in sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildi. Osimhen’de ise sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. Sarı kırmızılılar dönüş süresiyle ilgili zaman vermezken Barış Alper’in yaklaşık 3 hafta, Osimhen’in ise 2 hafta takımdan uzak kalması bekleniyor.

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KASITLI OLARAK YORUMLANMAMALI

Sivasspor’dan dün yapılan açıklamada Manaj’ın hareketinin tasvip edilmediği belirtilirken “Ancak bu durum, oyuncumuzun Barış Alper’i kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmamalı” denildi.