Galatasaray kazandı, ülke puanında çıkış yakaladık! Farkı kapatmak için bugün çok kritik...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanisan temsilcisi PAOK ile kozlarını paylaştı.

RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada kendi kalesine Baba Rahman, 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi kaydetti. PAOK'un tek sayısı ise 67. dakikada Giannis Konstantelias'tan geldi.

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ÜLKE PUANINA ÖNEMLİ KATKI

Bu skorun ardından yeni formatıyla ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Galatasaray, maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Galatasaray bu sonucun ardından ülke puanına da önemli katkı sağladı.

Sarı - kırmızılıların galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki yeri de merak edildi.

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Türkiye; 36.500 ile 10. sırada yer alırken, önündeki rakibi Çekya da temsilcisi Slavia Prag'ın da kazanmasıyla birlikte sıralamadaki yerini korumaya devam etti. Türkiye'nin hemen arkasında yer alan Norveç'in temsilcisi Bodo/Glimt de maçını kazanarak takibini sürdürdü.

Bugün temsilcilerimiz Fenerbahçe'nin Union SG, Beşiktaş'ın ise Ajax ile oynayacağı maçlar ise büyük önem taşıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazanması halinde haftayı 3'te 3 ile kapatacağız. Temsilcilerimizin tüm maçlarından galibiyetle ayrılması, Çekya ile aradaki farkı büyük ölçüde kapatacak.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere 90.303

2- İtalya 80.106

3- İspanya 74.989

4- Almanya 72.660

5- Fransa 60.093

6- Hollanda 55.400

7- Portekiz 51.416

8- Belçika 45.000

9- Çekya 39.650

10- Türkiye 36.500

11- Norveç 32.000

12- Avusturya 31.000

13- İsrail 30.625

14- İsviçre 29.975

15- Danimarka 29.825