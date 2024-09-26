Galatasaray kazandı, ülke puanında çıkış yakaladık! Farkı kapatmak için bugün çok kritik...

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanisan temsilcisi PAOK ile kozlarını paylaştı.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada kendi kalesine Baba Rahman, 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi kaydetti. PAOK'un tek sayısı ise 67. dakikada Giannis Konstantelias'tan geldi.
ÜLKE PUANINA ÖNEMLİ KATKI
Bu skorun ardından yeni formatıyla ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan Galatasaray, maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Galatasaray bu sonucun ardından ülke puanına da önemli katkı sağladı.
Sarı - kırmızılıların galibiyeti sonrası Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı Sıralaması'ndaki yeri de merak edildi.
Türkiye; 36.500 ile 10. sırada yer alırken, önündeki rakibi Çekya da temsilcisi Slavia Prag'ın da kazanmasıyla birlikte sıralamadaki yerini korumaya devam etti. Türkiye'nin hemen arkasında yer alan Norveç'in temsilcisi Bodo/Glimt de maçını kazanarak takibini sürdürdü.
Bugün temsilcilerimiz Fenerbahçe'nin Union SG, Beşiktaş'ın ise Ajax ile oynayacağı maçlar ise büyük önem taşıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazanması halinde haftayı 3'te 3 ile kapatacağız. Temsilcilerimizin tüm maçlarından galibiyetle ayrılması, Çekya ile aradaki farkı büyük ölçüde kapatacak.
İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere 90.303
2- İtalya 80.106
3- İspanya 74.989
4- Almanya 72.660
5- Fransa 60.093
6- Hollanda 55.400
7- Portekiz 51.416
8- Belçika 45.000
9- Çekya 39.650
10- Türkiye 36.500
11- Norveç 32.000
12- Avusturya 31.000
13- İsrail 30.625
14- İsviçre 29.975
15- Danimarka 29.825