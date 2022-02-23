Galatasaray kazandı, Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel kaybetti

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G.Saray sıkıntılı geçen günlerin ardından ligde tam 6 maç sonra kazanırken Göztepe deplasmanında özellikle 2 oyuncu takımın kaybedenleri olarak öne çıktı. Teknik direktör Domenec Torrent’in ilk 11’de şans vermesine karşın performansı yetersiz bulunan Halil Dervişoğlu saha içi performansının yanı sıra yüksek tansiyonda geçen maçta takımını sahiplenmediği ve Galatasaray adına büyük önem taşıyan karşılaşmada umursamaz tavırları ile hedefteki isim oldu.

Ayrılık için geri sayıma geçildi

G.Saray’ın kazandığı ve galibiyeti getiren penaltıda saha içinde, kulübede olan tüm futbolcular, personel ekibi heyecan, sevinçle tepki gösterirken Halil’in hareketsiz, suratı asık şekilde kulübede oturması da sosyal medyada büyük tepki topladı. Özellikle Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi Halil Dervişoğlu’nun ‘aidiyet’ duygusunun zayıfladığı ve yetersiz noktada olduğuna karar kıldı. Sezon başında Brentford kulübünden kiralanan Halil’in de, Galatasaray’dan ayrılması için geri sayıma geçildi.

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Brendford’a geri gönderilecek

Sarı kırmızılılar 2 sezon üst üste kiraladığı Halil Dervişoğlu için bir adım atmayacak. Galatasaray, Brentford kulübü ile bonservisi adına masaya oturmayıp sezon bitimi ile birlikte Halil ile vedalaşacak. Torrent’in de Rize maçı ile birlikte başlayacak süreçte Halil Dervişoğlu’na şans vermeyi düşünmediği belirtildi. Bu arada Halil ile birlikte sınıfta kalan bir diğer isim Ryan Babel oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun da ligde kalan bölümde forma giymesi zor görünüyor.

GÖZLER BURAK ELMAS’TA

Ve Galatasaray’da gözler transfer harcamaları nedeniyle açıklamalar yapacak olan başkan Burak Elmas’ta. Galatasaray Başkanı Elmas, bugün saat 18.00’de sarı kırmızılı kulübün üyelerine açıklamalarda bulunacak. Geçmişe yönelik transfer harcama

larını inceleten Burak Elmas, bugün saat 18.00’de dijital ortamda yapılacak toplantında son yıllarda menajerlere yapılan ödemeler ile alakalı sarı kırmızılı kulübün üyelerine bilgi vereceği öğrenildi.

OYNEKURU, SERi, NZONZi FALCAO VE DiĞERLERi...

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Elmas'ın üyelere yapacağı konuşmada Henry Onyekuru transferinde William d’Avila’ya yapılan, Jean Michael seri, steven nzonzi ve radamel Falcao transferinde ise bir oyuncu için birden fazla menajere ödenen rakamlarla alakalı bilgilendirme yapacağı belirtildi. Başkan Burak Elmas’ın Ayrıca Jesse sekidika ve Kostas Mitroglou transferleriyle ilgili de bilgilendirmede bulunacağı öğrenildi.