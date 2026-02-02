Galatasaray-Kayserispor maçının hakem yönetimini Fırat Aydınus değerlendirdi: 'Eren'e çıkan sarı ve penaltılar doğruydu!'

Haberin Devamı

Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, 17. sırada bulunan Kayserili renktaşını RAMS Park'ta konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray, 7. dakikada Aaron Opoku'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Oyunu kontrol eden "Cimbom" 26. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle devre arasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da oyuna hükmetmeden Galatasaray, Gabriel Sara'nın ayağında 60. dakikada gelen golle farkı 3'e taşıdı. Uzatma bölümünde Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gol, müsabakanın skorunu belirledi: 4-0.

Galatasaray, bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetini aldı. Geride kalan süreçte 4 beraberlik ve tek yeniglisi bulunan "Cimbom" puanını 49'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar, böylece maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını da 6'ya yükseltti.

Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, 20. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

EREN’E ÇIKAN SARI VE PENALTILAR DOĞRUYDU

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ise bugünkü köşe yazısında müsabakanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'nin kararlarını mercek altına aldı.

İşte Aydınus'un değerlendirmesi;

· Bu sezon 12. maçına çıkan Adnan Deniz Kayatepe’nin artıları kadar eksileri ve tecrübesizliğinden kaynaklanan eksiklikleri göze çarptı.

EREN ELMALI’YA SARI KART YETERLi

· 21. dakikada Eren Elmalı’nın Cardozo’ya faulü kırmızı kart olmaz çünkü burada dirseğini bir silah gibi kullanmıyor. Kafa topuna çıkarken rakibine karşı kontrolsüz bir hareketi var. Sarı kart yeterli.

PENALTIYI VAR’A BIRAKMADI

· 24. dakikada Bilal’in Osimhen’e yaptığı hareket penaltıydı, karar doğru, VAR’a bırakmadan verdi.

Haberin Devamı

GÖRÜNTÜLER NET DEĞiL

· 34. dakikada Lemina’ya çıkan sarı kart yanlış. 45+1’de 2. sarı beklenen pozisyon için gelen görüntüler müdahalenin olup olmadığını göstermiyor. Farklı bir açı gelip temas olduğu gözükse 2. sarı kartı gerektirir.

iKiNCi PENALTI VAR’LA GELDi

· 90. dakikadaki penaltıda bir hakem için beklenmeyeni beklemek önemli kriter. Bir metre mesafede önü açık olan pozisyonda sekerek doğal konumda olmayan kola gelen topta penaltı kararı verilmesi doğru. Ancak bunu VAR’a bırakması hakemin hanesine eksi yazar.

