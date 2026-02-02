Galatasaray-Kayserispor maçını usta yazarlar yorumladı: İyi günde maç kazanır, kötü günde yok olurlar!

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenerek zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, 17. sırada bulunan Kayserili renktaşını RAMS Park'ta konuk etti.

Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray, 7. dakikada Aaron Opoku'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Oyunu kontrol eden "Cimbom" 26. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle devre arasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda da oyuna hükmetmeden Galatasaray, Gabriel Sara'nın ayağında 60. dakikada gelen golle farkı 3'e taşıdı. Uzatma bölümünde Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gol, müsabakanın skorunu belirledi: 4-0.

HÜRRİYET YAZARLARI YORUMLADI

Hürriyet yazarları Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.

FIRAT AYDINUS: GALATASARAY ÇOK RAHAT KAZANDI

İlk 24 dakikada Kayserisporlu savunma oyuncularının yaptığı hatalar sonucu gelen goller maçın seyrini değiştirdi.

Galatasaray, alışageldiğimiz şekilde oyunu rakip yarı alana yığan ve yoğun baskıyla başlayan bir görüntü sergiledi. Kayserispor ise bekleyip kazandığı toplarla kontraatak üzerinden pozisyon bulmayı hedefleyen bir anlayışla sahadaydı. Ancak 7. ve 24. dakikalarda Kayserispor savunma oyuncularının yaptığı bireysel hatalar sonucunda gelen gol ve penaltıyla Galatasaray’ın 2-0 öne geçmesi, maçın seyrini erken değiştirdi. Bu skorun ardından sarı kırmızılılar, ilk yarının sonuna kadar rölantide oynadı ve fazla zorlanmadan kontrollü bir 45 dakika geçirdi.

İKİNCİ VİTES OYNAMASI BİLE YETTİ

Rakibin hem fiziksel hem de oyun anlamında yeterince tehdit oluşturamaması, Galatasaray’ın adeta ikinci viteste rahat bir şekilde maçı götürmesini sağladı. İlk yarı özelinde yeni transfer Lang, istekli ve oyuna katkı yapma arzusuyla olumlu bir görüntü çizdi. Galatasaray, müsabakanın ikinci devresine adeta skor aleyhineymiş gibi, ilk yarıya kıyasla çok daha hırslı ve temposunu artırarak başladı. Oyunun ritmini yükselten sarı kırmızılılar, rakibini kendi yarı sahasına hapsetti. 60. dakikada Kayserispor’un tamamlayamadığı bir atak sonrası, Sallai’nin çizgiye paralel uzun pasında Osimhen topu içeriye çevirdi, Sara’nın vuruşuyla skor 3-0’a geldi.

KONTROLÜ HEP ELİNDE TUTTU

Bu gole kadar rakibine neredeyse pozisyon şansı tanımayan Galatasaray, üçüncü golden sonra rakibinin üzerine gitmeye devam edince arka alanda zaman zaman boşluklar vermeye başladı. Kayserispor bu bölümde birkaç tehlikeli atak geliştirdi. Cardozo’nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünden yaklaşık 1 dakika önce, benzer bir pozisyonu Kaan kritik bir müdahaleyle engelledi.

Maçın son yarım saatinde temposunu bilinçli şekilde düşüren Galatasaray, oyunun kontrolünü elinde tutmayı sürdürdü. Uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 4-0 yapan sarı kırmızılılar, Kayserispor karşısında sezonun en rahat galibiyetlerinden birini aldı. Görüldü ki yeni transferler de Lang ve Asprilla Galatasaray’ın hücum hattında derinlik oluşturabilecek potansiyele sahipler.

UĞUR MELEKE: İÇ KORİDORDA LANG, DIŞTA ROLAND SALLAI!

Kayserispor uzun süre transfer yasaklarıyla mücadele etmesine rağmen başarılı sayılabilecek bir kulüptü. Tahtası açıldı, dün ilk 11’inde yedisi yazın, birisi kışın gelmiş tam sekiz yeni transfer vardı. Ancak bu kadar transferle bırakın gelişmeyi, geriye gitmiş bir oyunları var maalesef.

Djalovic’in teknik adamlık kariyeri çok kısa... Rijeka ve Maribor’da toplam 44 maçtan ibaret. Ancak bir süre de Jakirovic’in yardımcılığını yaptığı için sanırım ustasına güvenilerek göreve getirildi. Yeni şeyler deniyor, Opoku’yu sağ bekte kullanmaya çalışıyor, Semih transfer edilene kadar Bennaser’i stoperde değerlendirmişti. Furkan’ı derin oyun kurucu yaptı. Ancak çok temel bir sorunu, gol problemini çözemedi. Son 8 maçta 3 gol atabildiler. Benes’in iki uzaktan golü dışında tek bir sayıları var iki aydır.

Zayıf Kayserispor karşısında Galatasaray maçın hemen hemen tümünü domine etti. Ayağa, örerek, kısa paslarla oynadı. Son 4 senenin pas rekorunu kırdı. İlk devrede tüm takım sadece 9 uzun pas yapmışlardı mesela. Sara yine sahanın yıldızlarındandı. Eyüp karşısında iki golün üretiminde rol oynayan Lemina, dün de üçüncü sayı öncesi topu kazanan adamdı. Osimhen bildiğiniz gibi. Roland Sallai dış koridorda etkili işler yaptı. Ancak şüphesiz ki herkesin gözü ilk 11’de başlayan yeni transfer Noa Lang’de idi.

OYUNU MERKEZE YIĞDILAR

Galatasaray'ın oyunu çok fazla genişletmediği, merkezde kalabalıklaşmayı tercih ettiği bir gündü. Sağ açık Yunus ve sol açık Lang de bu stratejiye uygun bir oyun oynadılar, daha çok iç koridorda konumlandılar.

Ben Lang ve Asprilla transferlerini birbirine benzetiyorum. İkisi de iyi günlerinde maç kazandırabilen, kötü günlerinde ortadan yok olabilen oyuncular. Top ayaklarındayken iyi iş yapabilirler, defansif sorumluluk departmanında eksik kalabilirler. Zaten ikisinin eski hocaları Conte ve Michel’in taleplerini karşılayamayıp kiralanmaları da bu yüzden. Lang, PSV’de çok iyiydi

Lang, PSV’de çok iyiydi. Asprilla’ya Kolombiya’daki hocası Lorenzo güveniyor. Ancak Napoli ve Girona’da aradıkları güven ortamını bulamadılar. Galatasaray’da da sanırım performanslarını o güven seviyesi belirleyecek.