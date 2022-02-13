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Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası Torrent'e değişiklik eleştirisi! 'Şaşkın bakışlar arasında...'

#Galatasaray#Galatasaray - Kayserispor#Süper Lig
Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası Torrente değişiklik eleştirisi Şaşkın bakışlar arasında...

Süper Lig'in 25. haftasında 1-1 biten Galatasaray - Kayserispor maçını Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan köşelerinde değerlendirdi.

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Galatasaray - Kayserispor maçını, Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan köşelerinde değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: FUTBOLUN 'BETA' SÜRÜMÜ

Dünkü Kayserispor’un neredeyse bire bir aynısını salı akşamı Türkiye Kupası’nda Kadıköy’de izlemiştik. Salı akşamı Hikmet Karaman, takımı 10 kişi kaldıktan sonra stoper ikilisini Hosseini-Mert Çetin yapmış, ön liberoya Attamah’ı, sol açığa da Cardoso’yu koymuştu. Dün de Galatasaray karşısına neredeyse aynı takımla çıktı. Yine oyunu büyük ölçüde kendi yarı alanlarında kabul ettiler. Yine topu rakiplerine bıraktılar ve hızlı çıkma fırsatı kolladılar.

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F.BAHÇE MAÇI GiBi... TOPA SAHiP OLMAK YETMEZ

Yalnız dünün tanıdık gelen tek oyunu Kayseri’ninki değildi. Galatasaray’ın da dünkü görüntüsü aslında büyük ölçüde Fenerbahçe’nin salı akşamını andırıyordu. Yine topa sahip olan taraf İstanbul takımıydı. Ancak topa sahip olmak tabelaya sahip olmak için yeterli değildi. Galatasaraylılar topu genellikle yavaş çevirdiler, 55-65 arasındaki hareketli bölüm dışında yaratıcı değillerdi. Gomis sahadayken ciddi bir tehditti, ancak ona tam anlamıyla ayak uydurabilen başka bir Galatasaraylı çıkmadı sahneye. Galatasaray’ın dünkü görüntüsünü üç ayrı başlıkta inceleyebiliriz:

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2010-11’DEKi BARIŞ-AYHAN MUSTAFA SARP GiBi!

1- Bu orta saha modeli, Torrent’in oynatmak istediği oyuna uygun değil. Galatasaray’ın 2010-11 sezonunda benzer bir orta sahası vardı, BAM diye anılan... O sezon Barış-Ayhan-Mustafa Sarp’ın çabaları saygıdeğerdi ama yaratıcılıkları eksikti, bu sezon da BETA (BerkanTaylan) ikilisinin öyküsü benzer. Berkan-Taylan’la oynanan şey, futbolun BETA sürümü sanki. Bir güncellemeye ihtiyaç var gibi.

2- Üç yerli sınırı elbette Torrent’in elini kısıtlıyor. Berkan-Taylan’ı bu yüzden oynatmak zorunda kalmış olabilir. Ancak dün pekalâ Babel-Van Aanholt yerine Halil-Ömer’le başlayabilirdi İspanyol teknik adam. Böylece merkezde Pulgar-Cicaldau’yu kullanabilirdi.

3- Elbette Galatasaray’ın tek sorunu merkez orta saha değil. Sahada net bir özgüven eksikliği de var. Kerem’in ilk 1 saatte yaptığı top kayıpları bunun net bir göstergesi. Pena ve Gomis’in katılımının bir özgüven artışı sağlayacağı kesin. Dün Gomis sahadayken modu değiştirdi bayağı. Pulgar’ın ilk 11 başlaması da etkileyebilir ritmi.

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BANU YELKOVAN: GALATASARAY BİLDİĞİMİZ GİBİ

Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray’a karşı bir sezonda oynadığı iki maçı da kazanmak için çıktı sahaya Kayserispor. Hafta içi Fenerbahçe’yi kupadan eledikten sonra, maç sonu açıklamasında artık hedeflerinin Galatasaray maçı olduğunu açıklamıştı Hikmet Karaman. Bu yüzden devre arasında Gavranovic’i, 55. dakikada Thiam’ı oyuna sokuyor, ikinci yarının başında iyiden iyiye gol aradığının sinyallerini veriyordu.

TARAFTARLA iLiŞKiSi KARIŞIK

Galatasaray iyi başladığı, rölantide devam ettiği, iyi tarafından bakarsak pozisyon vermediği, kötü tarafından bakarsak pozisyon bulamadığı ilk yarının sonunda, her şeye rağmen tribünleri doldurmuş taraftarlarla ilişki durumu karışık anlar yaşıyordu. Taraftarların yarısı takımı ıslıklarken, diğer yarısı tribünlere çağırıyordu. Galatasaray’la 4. haftasını geride bırakan Torrent’in çift idmanlarla hale yola ve fiziksel forma sokmaya çalıştığı sarı kırmızılılar, oyunlarının pas kısmını nispeten düzeltmiş olsalar da gol yollarında Gomis’e rağmen sıfıra sıfır elde var sıfır çizgilerini korudular.

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ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA

59. dakikada taraftarların şaşkın bakışları arasında, o dakikaya kadar tehlikeye en benzeyen pozisyonları yaratan ikili, Feghouli ve Gomis yerlerini Muhamed ve Cicaldau’ya bıraktı. Oyun kurmakta hangisi daha kötü diye karar veremediğimiz Berkan ve Taylan, bir metreden topu dışarı vurmayı başaran Babel hâlâ oyundayken ve Pulgar kenardayken, Torrent’in tercihleri kime göre, neye göre yaptığı büyük bir soru işareti olarak havada asılı kaldı.

Kayserispor aradığı golü 69. dakikada Cardoso’yla buldu. Beraberlik golü 85’te Muhammed’den geldiğinde tribünler gol değil, yönetim istifa diye bağırıyordu.

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