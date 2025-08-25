Galatasaray - Kayserispor maçı sonrası Nihat Kahveci'den yıldız isme övgüler! 'Kariyer performansı'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'KONUŞULACAK ÇOK POZİTİF KONULAR VAR'

"Galatasaray'la ilgili konuşulacak çok pozitif konular var. işin ofansında, üretkenlikte attığı dört gol. 3 Tane maç oynadı. Yine üçte üç."

'İŞTE SANE BÖYLE BİR OYUNCU'

"Sane'yi çok konuşacağız dedik. İşte Sane böyle bir oyuncu. Kötü oynadığında bile bahsedeceğimiz bir oyuncu. Bugün de iyi oynadığında özellikle deplasmanda alan bulduğunda ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu tekrardan kanıtladı."

'NE YAPACAĞI BELLİ'

"Zaten garanti bir oyuncu. Ne yapacağı belli. Süper Lig'e fazla bir standart. İlk iki maçta beklenenini karşılayamamıştı. Bugün ben burada da iyi oynarım dedi. "

'KARİYER PERFORMANSI DİYEBİLECEĞİM BİR MAÇ'

"Eren Elmalı. Benim kariyer performansı diyebileceğim bir maç. Aktı gitti. Sol önde de oynayabiliyormuş. Bugün iki gol attı."

'GALATASARAY'I İZLEYİP NE DÜŞÜNÜYORLAR?'

"Beşiktaşlı, Trabzonsporlu, Fenerbahçeli taraftarlar şu Galatasaray'ı izleyip ne düşünüyorlar? Merak konusu. Galatasaray şu an üçte üç başladı. Bakalım nasıl devam edecek. Ama kadroya baktığımda, derinliğe baktığımda, oynayan oyuncuların konsantrasyonuna baktığımda Galatasaray ben bu sene dörtte dörde gidiyorum diyor. "