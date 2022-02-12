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Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, Muhtemel 11'ler

#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig
Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İşte, Muhtemel 11ler

Galatasaray Kayserispor maçı, Sarı Kırmızılı taraftarların yakından takip edeceği mücadele olacak. Domenec Torrent yönetiminde sahaya çıkacak olan Galatasaray, düşme potasından uzaklaşmayı amaçlayacak. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Galatasaray Kayserispor maçı ile Süper Lig'de mücadele devam edecek. 49'uncu kez karşılaşacak olan Galatasaray ve Kayserispor, bu karşılaşmadan 3 puan alabilmek için savaş verecek. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 25'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Kayserispor'u konuk edecek. 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Gomis
KAYSERİSPOR: Lung, Mert, Hosseini, Carole, Onur, Attamah, Abdulkadir, Bertolacci, Mane, Emrah, İlhan

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GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 52. RANDEVUDA

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray ile ligde 52. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 32'ye 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor NEF Stadyumu’nda saat 19.00’da karşı karşıya gelecekler. Yukatel Kayserispor geride kalan 24. hafta sonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 34 puan toplarken, Galatasaray ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 28 puan topladı.

52. randevu

Yukatel Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 51 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray, 32 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 4 defa rakibini mağlup edebildi. 15 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verdi. Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Yukatel Kayserispor Mame Baba Thiam (2) ve Emrah Başsan’ın golleri ile 3-0 mağlup etmişti.
Sarper Barış Saka düdük çalacak

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor karşılaşmasını Sarper Barış Saka yönetecek. Saka’nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Bülent Birincioğlu yapacak. Öte yandan Sarper Barış Saka, Kayserispor’un bu sezon üçüncü maçında görev yapacakken, Galatasaray ise ilk maçını yönetecek.

 

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#Galatasaray#Kayserispor#Süper Lig

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