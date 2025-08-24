×
Galatasaray, Kayseri'de 3'te 3 peşinde!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 07:00

Barış Alper'siz sarı - kırmızılılar, bu akşam saat 21.30'da Kayserispor'a konuk olacak.

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında bugün Zecorner Kayserispor’a konuk olacak. RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Cimbom, ligin ilk 2 haftasında Gaziantep ve Karagümrük’ü aynı skorla 3-0 yenerken, tek maç oynayan ev sahibi takım, RAMS Başakşehir deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönmüştü. Galatasaray’da, Suudi Arabistan’ın NEOM Kulübü’ne transferi söz konusu olduğu için kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz oynamayacak. Hafif sakatlığı bulunan Mario Lemina da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Ligde son 5 deplasman maçını da kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp, 1 gol yedi.

