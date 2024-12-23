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Galatasaray Kayseri'de 3 sezonluk hasrete son verdi!

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#GALATASARAY#Süper Lig#Kayserispor
Galatasaray Kayseride 3 sezonluk hasrete son verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 09:34

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, lig lideri Galatasaray'a 3 sezon sonra mağlup oldu. Kayserispor, son 10 maçta ilk kez 5 gol yedi.

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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor sahasında Galatasaray'a mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, daha önce oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alırken bu kez mağlup oldu.

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Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'a ilk kez mağlup olan Kayserispor, renktaşı ile oynadığı son 10 maçta ilk kez kalesinde 5 gol gördü.

Kayserispor ile Galatasaray arasında Kayseri'de oynanan son 10 sezondaki maçlar ve neticeleri ise şöyle:

2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1-1
2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1-1
2017-2018 Kayserispor-Galatasaray 1-3
2018-2019 Kayserispor-Galatasaray 0-3
2019-2020 Kayserispor-Galatasaray 2-3
2020-2021 Kayserispor-Galatasaray 0-3
2021-2022 Kayserispor-Galatasaray 3-0
2022-2023 Kayserispor-Galatasaray 2-1
2023-2024 Kayserispor-Galatasaray 0-0
2024-2025 Kayserispor-Galatasaray 1-5

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#GALATASARAY#Süper Lig#Kayserispor

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