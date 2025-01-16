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Galatasaray kaybetti, seride durum eşitlendi

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#Galatasaray#Saint-Quentin Basket-Ball#Basketbol
Galatasaray kaybetti, seride durum eşitlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 01:44

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Saint-Quentin Basket-Ball ekibine deplasmanda 90-79 yenildi ve seride durum eşitlendi.

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Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ikinci maçında Galatasaray, Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibine deplasmanda 90-79 mağlup oldu.

İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna yükseleceği eşleşmede durum 1-1'e geldi.

Serinin üçüncü maçı 21 Ocak Salı günü saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Salon: Saint-Quentin Arena

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Mihkel Manniste (Estonya)

Saint-Quentin Basket-Ball: Schwartz 7, Traore 18, Pfister 5, Moore 2, Kirkwood 15, Goudou-Sinha 4, Oniangue 17, Robinson 11, Boucaud 7, Olejniczak 4, Silva

Galatasaray: Livingston 12, Sadık Emir Kabaca, Palmer 29, Delgado 6, Göksenin Köksal, Cummings 20, Samet Geyik 5, Izundu 7, Yaman Alişan

1. Periyot: 21-19

Devre: 45-41

3. Periyot: 71-58

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#Galatasaray#Saint-Quentin Basket-Ball#Basketbol

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