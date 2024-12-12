Galatasaray kaybetmiyor! Tarihte ikinci kez... Malmö maçında Jelert ilki yaşadı, Yunus Akgün gollere devam etti, Mertens asist kralı...

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 6. hafta maçında İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

24. dakikada Erik Botheim'ın golüyle geriye düşen Sarı-kırmızılı takım 32. dakikada Davinson Sanchez'in sakatlanmasıyla bir şok daha yaşadı. Davinson'un yerine Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

SAKATLIK SONRASI SAVUNMA DİZİLİŞİ

Davinson'un kenara gelmesiyle Galatasaray'ın savunmasında Abdülkerim Bardakcı ve Metehan ortada, Jelert sağda, Berkan ise solda görev yaptı. Kerem Demirbay bazı anlarda savunmaya desteğe gelirken Torreira'nın da iki stoper arasına girdiği görüldü.

BATSHUAYI 14 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.

Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.

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Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.

JELERT 75 GÜN SONRA 11'E GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jelert, sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda yer almadı.

Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı.

43. dakikada sahneye çıkan Jelert, takımı adına skoru eşitlerken Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

YUNUS AKGÜN GOLLERİNE DEVAM ETTİ

1-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarıya daha etkili başlayan Galatasaray 56. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Mertens'in pasında ceza alanı sol çaprazından yerden şut çıkaran Yunus, 17 yaşındaki kaleci Persson'un da hatası sonrası golü attı.

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Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 5'e yükselten Yunus Akgün, gol krallığı yarışında Varga'yı yakaladı.

AVRUPA LİGİ TARİHİNİN ASİST KRALI MERTENS!

Yunus Akgün'ün golünde asist yapan Dries Mertens, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki asist sayısını 4'e, toplamda ise 17'ye yükseltti. Belçikalı yıldız, Avrupa Ligi'nin güncel formatına geçtiği 2009/10'dan bu yana en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunuyor.

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TAHA ALI HAREKETLİLİK GETİRDİ, PENA GOLÜ ATTI

Son anlarda savunmaya çekilen Galatasaray, 90+2. dakikada golü kalesinde gördü. Oyuna sonradan giren Taha Ali'nin etkili oyunu, Sarı-kırmızılı savunmayı zorladı. 90+2'de ceza alanında kalabalık içinden vuran Pena'nın şutunda Muslera'yı geçip direğe çarpan top ağlarla buluştu.

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GALATASARAY'DAN TARİHİ BAŞARI

Galatasaray, tarihinde ikinci kez Avrupa kupalarında bir grup/lig aşamasının ilk altı maçını namağlup geçti.

3 galibiyet, 3 beraberlik 2024/25 (Avrupa Ligi)

3 galibiyet, 3 beraberlik 2021/22 (Avrupa Ligi)

SON 18 MAÇTA YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

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Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 20 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazanırken 9'undan beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" bu süreçte sadece 2 kez mağlup oldu.