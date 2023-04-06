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Galatasaray: ‘Kasıt var, Lale Orta istifa’

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#Galatasaray#Başakşehir#Lale Orta
Galatasaray: ‘Kasıt var, Lale Orta istifa’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 01:38

Galatasaray'da Başkan Özbek yönetici Timur ve Okan Buruk maçtan sonra toplantı yaptı. 

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Galatasaray’da, Başakşehir karşılaşmasının ardından olağanüstü toplantı yapılırken, MHK Başkanı Lale Orta’ya için istifa çağrısı yapıldı.

Sarı kırmızılı takımın kupadan elenmesinin ardından Teknik Direktör Okan Buruk ile yönetici Erden Timur, Nef Stadı’nda toplantı yaptı. Daha sonra kulüp başkanı Dursun Özbek’in de katıldığı toplantıda hakem kararları masaya yatırılırken, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarla tepkiler dile getirildi.

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Yapılan paylaşımlarda dünkü maçın tartışmalı pozisyonları ayrı ayrı verilirken, her biri için sırasıyla, “Kasıt VAR”, “Art niyet VAR”, “Operasyon VAR” ifadeleri kullanıldı ve son olarak da “Lale Orta istifa” çağrısı yapıldı.

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#Galatasaray#Başakşehir#Lale Orta

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