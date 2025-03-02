Galatasaray, Kasımpaşa’yı mağlup eder, Fulham, United deplasmanında kaybetmez! İşte Misli’den Günün Şampiyon Tercihleri…

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Kasımpaşa - Galatasaray: Maç Sonucu 2 (1.44 yerine 1.55)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever’in tahmini konuk ekibin kazanacağı yönünde.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Fenerbahçe maçında oyun olarak çok etkisizdi Galatasaray. Rotasyonlu kadroyla çıktığı kupadaki Konyaspor maçında ise daha iyi bir futbol vardı ama yine üretemediler. Sancılı bir süreçten geçiyor Sarı-Kırmızılılar. Kasımpaşa mücadelesi tam anlamıyla reaksiyon gösterme fırsatı. Yunus Akgün cezalı. Ev sahibinde Aytaç Kara yok. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer tercihim de bu maçta 2.5 Üst bahsi olur.



Milan – Lazio: Karşılıklı Gol Var (1.50 yerine 1.53)

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Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Milan – Lazio karşılaşmasında Misli yazarı Alper Öcal, 90 dakika sonunda karşılıklı goller bekliyor.

Misli Yazarı Alper Öcal’ın Yorumu

Her iki takım da son üç maçında galip gelemedi ve bu karşılaşma ev sahibinin Avrupa kupalarına katılma umutlarını yeniden canlandırmak için kritik öneme sahip. Milan, son maçında Bologna'ya 2-1 kaybetti ve şu anda 8. sırada bulunuyor, bu da teknik direktör Conceicao için baskıyı artırıyor. Takımda, sakatlıkları süren Ruben Loftus-Cheek, Florenzi ve Emerson Royal gibi önemli oyuncular bulunuyor. Lazio ise Napoli ile oynadığı son lig maçında 2-2 berabere kaldı. Her iki takımın da savunma hataları göz önüne alındığında, karşılaşmanın karşılıklı gollere sahne olması muhtemel.



Manchester United - Fulham: X-2 Çifte Şans (1.21 yerine 1.28)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Manchester United - Fulham karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun, konuk ekibin yenilmeyeceğini düşünüyor.

Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Manchester United 10 kişi kalmasına rağmen Ipswich Town’u yenmeyi başardı ancak ne oynana futbolda ne de oyuncuların form durumunda bir ışık görünüyor. Bu sezon bu şekilde acı çekerek bitecek gibi. Kupanın son sahibi United’ın bu halde unvanını koruma şansı da yok. KK gören yeni transfer Dorgu bu maçta yok. Altay’ın sakatlığı devam ediyor. Onana olacak kalede. Fulham’da da Emile Smith Rowe’un maça yetişme ihtimali az görünüyor. Harry Wilson da yok. Genelde Fulham vs Manu kupa maçları kıran kırana geçiyor. Bu kez turu Fulham’ın geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Londra ekibi 90 dakika sonunda en az bir beraberlik alıp maçı uzatır diye tahmin ediyorum.



*** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

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