Galatasaray - Kasımpaşa ve Gençlerbirliği - Beşiktaş maçlarının saatleri değişti! Kar yağışı Süper Lig maçlarını nasıl etkileyecek?

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Hiç kuşkusuz TFF, sıkışık takvimde maçların günü ve saatinde oynanması için büyük çaba sarf ediyor. Takımlar da bu düzene uyum sağlarken hava şartları işleri değiştirebiliyor.

Yurdu etkisi altına alması beklenen yoğun kar yağışının özellikle pazar günü İstanbul'da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre pazar akşamı oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa maçının belirlenen saatinde kar yağışı yoğunlaşacak.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇININ SAATİ DEĞİŞTİ

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan ve 14 Şubat saat 19:00'da başlaması planlanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati 16:00 olarak değiştirildi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

"Süper Lig 2020-2021 Sezonu 25. haftasında, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evimizde oynayacağımız Kasımpaşa maçı beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle saat 16.00'ya alınmıştır."

BAŞVURULAR YAPILMIŞTI

Galatasaray ve Kasımpaşa kulüpleri ortak bir karar almıştı. Karar neticesinde TFF'ye başvuruda bulunan kulüpler, maç saatinin değişmesini talep etmişti.

Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını dile getirerek, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇININ DA SAATİ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının saatini de 19.00'dan 16.00'ya çekti.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

"Futbol takımımızın, Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile 15 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynaması planlanan maçın başlama saati, federasyon tarafından saat 16.00 olarak değiştirilmiştir."

RİZE'DE KAR İHTİMALİ MEVCUT



Haftanın açılış maçında bugün 19.00’da Çaykur Rize ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı saatte bir yağış beklentisi bulunmuyor.

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ



İzmir’deki Göztepe-Başakşehir maçı öncesi kar yağışı beklenmiyor. Pazar maçın oynanacağı saatte sağanak yağış gözüküyor.

KAYSERİ SAKİN



Aynı şekilde Kayserispor - Ankaragücü maçı öncesi de şehirde kar yapışı beklenmiyor. Havanın kapalı olması beklenirken sıcaklığın sıfırın altına inme ihtimali ise yüksek.







TRABZON'DA YAĞMUR BEKLENTİSİ



Trabzonspor’un Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede ise sıcaklık 6-7 derece civarında olacak. Kar yağışının beklenmediği Trabzon'da yer yer hafif yağmur gözükebilir.

OLİMPİYAT'TA KAR BEKLENMİYOR AMA SICAKLIK -2



İstanbul’da soğuğun en fazla hissedildiği bölgelerinden Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük-Fenerbahçe maçı oynanacak. Cumartesi 19.00’da oynanacak mücadelede yağış beklenmiyor fakat sıcaklık eksi iki dereceyi bulacak.

HAVA SOĞUK, YAĞIŞ YOK



Konyaspor - Denizlispor maçında ise havanın çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.







HATAY'DA HAVA GÜZEL



Hatayspor ile Alanyaspor arasında Antakya’da oynanacak mücadele pazar 16.00’da başlayacak. Yağışın beklenmediği şehirde sıcaklık 9 derece.

ANTALYA'DA SAĞANAK YAĞMUR İHTİMALİ



Antalyaspor - Malatyaspor maçı esnasında sıcaklık 10 derecenin üzerinde olacak. Buna karşın bölgede maç esnasında sağanak yağmur beklentisi var.

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