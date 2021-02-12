Galatasaray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçları için kar alarmı!

Galatasaray Kulübü, pazar günü saat 19.00’da oynanacak Kasımpaşa maçının daha erken saate çekilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurma kararı aldı. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç da sarı kırmızılı kulüpten bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söyledi.

ALBAYRAK ARADI

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendisini aradığını belirten Saraç, “Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak ‘maçı erkene alalım’ diyorlar. Biz de ‘olur’ dedik” açıklamasını yaptı.

Ayrıca hava şartlarına göre 15 Şubat Pazartesi saat 19.00’da Ankara’da oynanacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının başlama saatinin de değişmesinin de gündeme gelebileceği belirtildi.