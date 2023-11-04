Galatasaray - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları! Zaha'nın gollerinden önce faul ve penaltı var mı?

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonları, beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler tarafından yorumlandı.

NELSSON - FALL POZİSYONUNDA PENALTI VAR MI?

Deniz Çoban: Hiçbir zaman böyle pozisyonlar için referans değildir ama doğruya ulaşmak için de bize bir veri olabilir. Oyuncunun hiçbir penaltı beklentisi falan yok ama bu her zaman oyuncu penaltı beklemedi diye karar doğrudur gibi bir kriter de yok. Oyuncu, hiçbir baskı altında ya da hiçbir müdahaleye maruz kalmadan çok net bir şekilde vuruşunu yapıyor. Artık top vuruldu. Lacivertli oyuncunun kaybettiği bir ikinci hamle yok. Yani hani kalkıp devam edip topu alabilirdi diyeceğimiz... Tamamen kırmızılı oyuncu kaymış, lacivertli oyuncu da vücudunun pozisyonu gereği vurduktan sonra aksiyon gereği sağa doğru devrilmiş. Bundan sonra olanın tamamı, futbol oyununun içerisinde olan doğal bir temas.

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Deniz Çoban: Gecikmiş bir müdahale, kontrolsüz bir kayma, oyuncu topa vurduktan sonra kayıp gelip onu süpürme... Bunların hiçbirisi yok. Sadece iki oyuncu topa doğru hamle yapıyor. Birisi daha önce vuruyor, diğeri de doğal olarak koymuş. Diğeri de artık işi bittikten sonra yere düşüyor. Dizi bir kaymış gelmiş. Benim aklıma penaltı hiç gelmez burada.

Bülent Yıldırım: Şimdi ben de sorayım. Bahattin Duran'ın aklına penaltı gelir mi, gelirse niye gelir? Gelmezse niye gelmez?

Bahattin Duran: Bu pozisyon özelinde gelmez. Deniz Çoban, çok güzel izah etti. Bizim o 'late tackle' dediğimiz o gecikmiş müdahaleler, özellikle kayarak yapılan gecikmiş müdahalelerde şöyle olsaydı topa vurduktan sonra top döndü ve Nelsson da gelip kayarak topu süpürseydi ki burada öyle bir şey olmadı ama o zaman akıllara gelebilirdi. Bu pozisyonda herhangi bir ihlal yok.

Bülent Yıldırım: Arkadaşlarım çok güzel izah ettiler. Ben de kural kitabı mantığıyla biraz süslemeye çalışayım. Bu durumun faul olması için iki tane şey lazım. Birincisi, Nelsson'un bu hamlesi Mamadou Fall'un topa sağlıklı bir şekilde vurmasını engelleyecek nitelikte bir engel, tehdit, temas, dikkatsizlik içeriyorsa, topa vurma yetisini elinden alıyorsa, düşürüyorsa o zaman ihlal olurdu. O yok. İki, top döndükten sonra Mamadou Fall'un yeniden topla oynama şansını ortadan kaldıran bir hamle olsaydı yine ihlal olurdu. Üç, bunlar hiç olmasa bile Nelsson; çok gecikmiş bir şekilde, havadan uçarak kayarak gelip rakibini süpürseydi yine penaltı olabilirdi. Bu örnekte bunların hiçbirisi yok. Hücum oyuncusu şutunu atmış, kaleci de kurtarmış. Devam kararı doğru görünüyor.

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Deniz Çoban: Bir de böyle krampon vidasıyla ayağa basma, baldıra gelen bir temas falan onların hiçbirisi yok.

Bülent Yıldırım: Tabii tabii tabii... İşte kontrolsüzün altında onların hepsi var hocam.

Bahattin Duran: Bir de Deniz öyle güzel açıkladı ki oyuncu, topa vurduktan sonra sağa doğru kayıyor ve oraya doğru düşüyor. Kendi akışında bir pozisyon yani.

ZAHA'NIN İLK GOLÜNDEN ÖNCE FAUL VAR MI?

Bahattin Duran: Faul yok ama hep birlikte bakalım. Arda Kardeşler'in önünde olan bir pozisyon. Rahatlıkla pozisyonu görebiliyor, hakim.

Bahattin Duran: Bir ikili mücadele var. Herhangi bir tutma, çekme... Gomis, dengesini kaybediyor fakat Zaha'nın yaptığı bir müdahaleden dolayı değil bu. Pozisyon almaya çalışıyor iki oyuncu da. Burada Zaha, topu kontrolü altına alırken herhangi bir şekilde tutarak, çekerek rakibine faul yapmıyor. Nizami bir şekilde topu kazanıyor. Oyunun devam etmesi ve hakemin kararı doğru.

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Deniz Çoban: Ben, bütün açıları izlediğim zaman faule benzeyen hiçbir şey göremiyorum ama bu oyuncu niye böyle dengesini kaybetti diye de bakmadım değil. Defalarca baktım ama faulü gerektirir hiçbir şey bulamadım.

Bülent Yıldırım: Bence topu kontrol etmeye çalışırken koordinasyonu bozuldu.

Deniz Çoban: Dengesini mi kaybetti?

Bülent Yıldırım: Evet, top ayağının altından sekince boşluğa düştü ayak.

Bülent Yıldırım: Fiziki mücadeleydi. Ben de kural 12'de yazılı olan tutma, çekme, itme hiçbir ihlali görmüyorum. Gol, temiz görünüyor.

Deniz Çoban: Hani 2-3 haftadır konuştuğumuz bir şey var ya çok kolay hücum faul çalınıyor falan diye. Onu da yapmamış yani. Bir düdük çalayım falan dememiş.

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Bülent Yıldırım: Bugün hakem o anlamda cesurdu.

Deniz Çoban: Evet.

Bülent Yıldırım: Hakkını da teslim etmek lazım. Şüphelendiği pozisyonlarda...

Deniz Çoban: Çalmak yerine oynatmayı tercih etti.

Bülent Yıldırım: Oynatmayı tercih etti. Bu da bir gözlemimiz. Kendisini kutlayalım.

ZAHA'NIN İKİNCİ GOLÜNDEN ÖNCE KASIMPAŞA LEHİNE PENALTI VAR MI?

Deniz Çoban: Bir kere kaleciden atağın başladığını düşünürsek bu süreç içerisinde olumsuz bir şey olmadığı fikrindeyim. Golde bir sorun yok ama eğer öncesinde lacivertli oyuncuya yapılan penaltıysa dönülürdü. O yüzden bakacağımız yer orası. Pozisyona da gelirsek burada iki şey var. Elini omzuna koyuyor ama çekmiyor, itmiyor, tutmuyor, bastırmıyor. Eliyle ilgili bir ihlal olduğunu düşünmüyorum.

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Bülent Yıldırım: Dizle var mı hocam?

Deniz Çoban: Dizi de yani oyuncuyu bozacak kadar, oyuncunun hareketlerini kısıtlayacak kadar bir diz hamlesi görmüyorum. Biri de çıkar diziyle bozuyor derse de... Dizi göreceksek şuradan göreceğiz.

Deniz Çoban: Yani bu bozuyor mu? Bu da hakem takdiri. Hakem devamı takdir etmiş, ben de hakemin kararına itiraz etmem. Çünkü o diz darbesiyle o oyuncunun etkilenip etkilenmediğini düşüneceksiniz. Etkilendiğini, bir sonraki hamlesinin kısıtlandığını, bu topu alıp gidecekken gidemediğini düşünüyorsanız bu bir fauldür ama bence diz darbesi de bu oyuncuyu etkileyecek kadar değil, eliyle yaptığı da bir ihlal yok bana göre. Bence devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Nelsson'un Gomis'e eliyle yaptığı müdahale çok hafif. Koluna refakat ediyor.

Bahattin Duran: Dizi mutlaka bu kadar yakın pozisyonda temas ediyordur fakat o temastan dolayı Gomis, yerde kalmaz. Bence Kasımpaşalı oyuncu, kendisini çok kolay bir şekilde yere bıraktı. Belki pozisyonda ısrar edip devam etse daha fazla şansı vardı. Fakat Nelsson'un eliyle veya diz temasıyla yaptığı penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok burada.

Bülent Yıldırım: Etkili bir itme var mı? Yok. Tutma var mı? Yok. Maalesef yine Gomis, kolaya kaçıp dizlerinin bağını geçen hafta Mithat'ın yaptığı gibi ceza alanı içerisinde kolayca bırakmış. Ben de hakemin devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ihlal görmüyorum. Dizle bir darbe yok, çekme yok, itme yok, bedensel şarj bozmuyor. Nasıl penaltıdan bahsedeceğiz? Şansını denemiş. Bakın, yani hemen karambolde... Maalesef bizim oyuncularımız her fırsatta bunu deniyorlar.