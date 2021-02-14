Galatasaray - Kasımpaşa maçından sonra Luyindama'dan itiraf
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Christian Luyindama, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Christian Luyindama, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından şöyle konuştu;
''Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık, mutluyuz.
''EĞER 3-4 MAÇ DAHA OYNARSAM...''
Sakatlıklardan dolayı zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım.''
ÖMER BAYRAM: ''NE GEREKİYORSA YAPTIK''
Ömer Bayram ise maçın ardından yaptığı açıklamalarda ''3 puan için ne gerekiyorsa yaptık. Sadece 3 puana odaklanmıştık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim. Önemli olan 3 puan ve liderliği korumaktı. Ne gerekiyorsa yaptık. Maç da bunu istiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.'' dedi.
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