Galatasaray - Kasımpaşa maçından sonra Luyindama'dan itiraf

Christian Luyindama, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından şöyle konuştu;

''Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık, mutluyuz.

''EĞER 3-4 MAÇ DAHA OYNARSAM...''

Sakatlıklardan dolayı zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım.''

ÖMER BAYRAM: ''NE GEREKİYORSA YAPTIK''

Ömer Bayram ise maçın ardından yaptığı açıklamalarda ''3 puan için ne gerekiyorsa yaptık. Sadece 3 puana odaklanmıştık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim. Önemli olan 3 puan ve liderliği korumaktı. Ne gerekiyorsa yaptık. Maç da bunu istiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.'' dedi.

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