MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray - Kasımpaşa maçından sonra Luyindama'dan itiraf
GeriFutbol Galatasaray - Kasımpaşa maçından sonra Luyindama'dan itiraf
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Galatasaray - Kasımpaşa maçından sonra Luyindama'dan itiraf

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray - Kasımpaşa maçından sonra Luyindama'dan itiraf
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Christian Luyindama, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Christian Luyindama, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından şöyle konuştu;

''Çok zor koşullar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık, mutluyuz.

''EĞER 3-4 MAÇ DAHA OYNARSAM...''

Sakatlıklardan dolayı zor bir dönemden geçtim. Bu sakatlıklardan dolayı en iyi performansımı sergileyemedim. En iyi performans için tüm çalışmalarımı yapıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım.''

ÖMER BAYRAM: ''NE GEREKİYORSA YAPTIK''

Ömer Bayram ise maçın ardından yaptığı açıklamalarda ''3 puan için ne gerekiyorsa yaptık. Sadece 3 puana odaklanmıştık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim. Önemli olan 3 puan ve liderliği korumaktı. Ne gerekiyorsa yaptık. Maç da bunu istiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.'' dedi.

Hürriyet

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle