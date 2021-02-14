Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Türk Telekom Stadı'nda yağan kar nedeniyle zor şartlar altında oynanan maçın 52. dakikasında konuk ekip Kasımpaşa penaltı bekledi.

Mücadele 1-1 eşitlikle devam ederken Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem Aktürkoğlu'yla girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı.

Varga'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından Kasımpaşalı futbolcular hakem Erkan Özdamar'a penaltı itirazında bulundu.

Pozisyon bir süre VAR'dan kontrol edilse de hakem Özdamar'a herhangi bir inceleme tavsiyesi gelmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

VAR HAKEMİ AYDINUS

Penaltı pozisyonu sosyal medyada büyük tartışma yaratırken orta hakem Özdamar ve VAR hakemi Aydınus'a eleştiriler yükseldi.

Tartışmalı penaltı pozisyonu Twitter'da TT listesine girerken birçok futbolsever VAR'dan uyarı gelmemesini eleştiren mesajlar paylaştı.



