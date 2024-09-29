Galatasaray - Kasımpaşa maçında penaltı kararı doğru mu, golde faul var mı? Eski hakemler yorumladı

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Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında 3-0 öne geçen Sarı-kırmızılı takım üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 3-3 sona erdi.

1 PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ, 1'İ VAR'LA GELDİ

Kasımpaşa'nın 51. dakikada kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Sağ kanatta topla buluşan Mamadou Fall, ceza sahasına girmek isterken Ismail Jakobs'un müdahale ettiği top oyun alanı dışına çıktı. Hakem Oğuzhan Çakır, Jakobs'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı verdi.

VAR'daki Ali Şansalan'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, el olmadığını tespit ederek penaltıyı iptal etti. Pozisyonun incelenmesi 3 dakika 40 saniye sürdü.

İlk kazandığı penaltı VAR ile iptal edilen konuk takım, bu kez penaltı elde etti.

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Maçın 67. dakikasında kullanılan kornerde arka direğe hareketlenen Fall'ın kafa vuruşunda top Jakobs'tan sekerek kornere gitti. Pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır korneri işaret etti.

Kasımpaşalı futbolcular el itirazlarında bulunurken pozisyon yine yaklaşık 4 dakika incelendi. Ali Şansalan'ın uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan yeniden inceleyen Çakır, Jakobs'un meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

Penaltıyı kullanan Haris Hajradinovic farkı 1'e indiren golü kaydetti.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 3-3 biten maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

"Bence pozisyon penaltı değil. Top, havaya zıplayan, arkası dönük futbolcunun tam açık olmayan koluna geliyor. Buna 'penaltı' diyecekler veya eline çarptığı için bu penaltı olarak değerlendirilecek. VAR'ın çağırması doğru mu, değil mi onu bilmiyorum. Ancak oyuncunun hazır olda havaya zıplamasını veya havadan kolların tamamen kapatıp düşmesini bekleyeceğiz. Çünkü kolu kapatma eğiliminde, kendi çok açık değil, doğal pozisyonda ve kapatırken yakalanıyor. Benim gözümde pozisyonun penaltı olup olmaması tartışılacak bir şey. Bize karşı çok rahat bir şekilde bu penaltıların verildiğini haftalardır görüyoruz. Bundan sonra inşallah daha objektif kararlar olur. Geçen hafta Fenerbahçe maçında da yüzde 100 yanlış bir penaltı verildi ama VAR'dan dönmedi. Bugün VAR maçın içine girdi, skora etki etti. Yeni bir hakem verdiler ve ilk defa büyük maça çıktı. Bu da önemli bir şey. Genelde ilk defa büyük maça çıkacak hakemler bizim maçlarımızda veriliyor. Bu sonucu hiçbir türlü hakeme veya penaltıya değil, kendi yaptığımız hatalara bağlıyorum ama haftalardır aleyhimize verilen penaltı kararları var. Geçen haftaya baktığımızda Yunus'un ayağına gelen darbe daha net penaltıydı ama VAR karışmadı. Artık VAR protokolünün nasıl işlediğini öğreneceğiz. Çünkü bize gelip farklı şeyler anlatıyorlar, maçlarda farklı şeyler görüyoruz. İnşallah kafamızda soru işaretlerinin daha az olduğu bir yere doğru gideriz."

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FIRAT AYDINUS: KARARLAR DOĞRU

Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus, maçla ilgili köşe yazısında hakem kararlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kadronun genç hakemlerinden Oğuzhan Çakır’ın maça heyecanlı, stresli ve kaygılı başladığı net olarak belliydi. Maç boyunca faul ve fena hareketlerde çok hatalar yaptı, disiplin cezalarında da eksiklikleri mevcut.

İcardi’nın golünde Kasımpaşalılar tarafından faul beklentisi oldu. Bu pozisyonda İcardi doğal aksiyonunda o ayağa basma faul olarak nitelendirilemez. Gol kararı doğru.

1. PENALTI POZİSYONU: Yardımcı hakem Mehmet Akıncı desteğiyle verdiği penaltıda yanıldılar. VAR hakemi Ali Şansalan devreye girdi. Doğru bir şekilde uygulama yaparak verilen penaltı iptal edildi. Penaltı değildi.

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2. PENALTI POZİSYONU: Aslında önü açık olup görebileceği bir pozisyonda da Galatasaraylı oyuncunun doğal konumda olmayan, vücudunu genişlettiği açık koluna gelen topta karar vermeyerek değerlendirmeyi VAR’a bıraktı. El ile oynama sanarak yanıldığı pozisyondaki penaltı kararının etkisinde kalarak burada karar vermekten çekindi. VAR hakemi devreye girerek doğru bir uygulama yaptı.

BU TiP MAÇLAR iÇiN HENÜZ HAZIR DEĞİL

Gelecek için bu kadroda genç ve fizik olarak iyi bir görüntü çizen Oğuzhan Çakır belki bu kadroda yıllar boyu yer alıp maç yönetecek. Fakat dünkü karşılaşma gösterdi ki bu tip maçlara henüz hazır değil. Biraz daha tecrübe kazanarak bu tür maçlarda görev verilmesi daha iyi olur. Dün kendisi için de bir tecrübe oldu ve öz eleştirisini yaparak gelişimi adına bir imkan sağlamış olacak.

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TRIO'DAN YORUMLAR

beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında da maçın tartışmalı pozisyonlarıyla ilgili yorumlar yapıldı.

Osimhen'in ikinci golünde el var mı?

Bahattin Duran: Gol nizami.

Deniz Çoban: Bir şey yok.

Bülent Yıldırım: Ele temas görmedim.

Icardi golden önce Opoku'ya faul yaptı mı?

Deniz Çoban: Orada Mauro Icardi geri geri gidiyor ve dengesini sağlamak istiyor. Fotoğraf olarak faul diyebilirsiniz. Ancak Icardı topu ayak içi ile kontrol ettikten sonra geri adım atıyor ve ayak ucuyla rakibine basıyor. Arkadaki oyuncunun hareketlerini kısıtladığını düşünmüyorum. Normal akışta golü vermek en doğru karar.

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Bahattin Duran: Nicholas Opoku ile Icardi'nin birbirine teması var. Onun da diziyle Icardi'yi bozduğunu da söyleyebiliriz. Opoku da ayağını uzatıyor. Oyuncular geri gelirken ayağınızı geri atmak durumundasınız. Icardi ayağı rakibe temas edince hemen kaldırıyor ve dönüyor. Bence devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Opoku, rakip sırtı kaleye dönükken, rakibini kaleye döndürmemek istiyor. Icardi de ilk fırsatta dönerek topa vuracak. Futbol içinde temiz bir mücadele, temiz bir gol.

Aytaç Kara'ya Icardi pozisyonunda kart çıkmalı mıydı?

Bahattin Duran: Aytaç önce topa vuruyor ama sonra Icardi'ye vuruyor. Hakemin faul düdüğünden sonra Aytaç agresif şekilde hakeme tepki gösterdi. Bu yaptıkları hareketler sarı kartlık.

Bülent Yıldırım: Bunlara nasıl kart vermiyorlar, anlamıyorum.

Deniz Çoban: Faule itirazım yok ancak bir oyuncun, sahada hakemi ezmesine kart çıkmamasını anlamıyorum. Yeni jenerasyonun bu konuda çok büyük eksiği var.

İptal edilen penaltıda karar doğru mu?

Deniz Çoban: Hakem görmüyor, yardımcıya bakıyor. Sanırım o şekilde karar verdi. Zaten burada top Ismael Jakobs'un sağ eline temas ettiyse bile, pozisyon ceza sahası dışında. Açılardan eline değdiğini anlamıyoruz. Göğüsten ele gelmiş olabilir. VAR, hiç olmayacak iki açıdan hakeme pozisyonu gösterdi. Orta hakem bu açılardan nasıl ele gelmediğine karar verdi? Bence el yok, ancak VAR ispatlayamadı. Burada iptal ceza sahası dışında diye iptal edilmeliydi.

Bahattin Duran: Bence de eline top gelmiyor. Bence Ali Şansalan, VAR'da tecrübesiyle iptal etti.

Bülent Yıldırım: Ele temas görmüyorum. Zaten pozisyon dışarıda. VAR da kendine emin olduğu için ele temas olmadığını dile getirdi. Seçilen görüntü açıları bence de doğru değil.

Penaltı kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Penaltı benim için çok net. Oyuncu arkada adam olduğunu ve topa vurduğunu biliyor. O elini indirecek.

Bahattin Duran: Oyuncu havaya çıktıktan sonra doğal olmayan şekilde kolunu açtı. Açık ve net penaltı. İlk penaltı iptali 4 dakika 26 saniye, ikinci penaltı 5 dakika 3 saniye! Bu ikisi 9 dakika 29 saniye. Toplamda 17 dakika 2 saniye maç durdu! 17 dakikaya, 6 dakika uzatma veremezsiniz!

Bülent Yıldırım: İzlerken 1-2 saniyede penaltı olduğuna karar verdik. Bu kadar geç karar vermeleri enteresan. Çok net bir penaltıydı, uzun sürmesini merak ettim.